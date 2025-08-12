El emotivo mensaje de un piloto de Iberia a su compañero fallecido, Mario Masi

Mario Masi es un histórico piloto de líneas aéreas que durante muchos años trabajó en Iberia y que en la última década voló para Turkish Airlines muy querido entre su gremio y que el pasado 30 de julio fallecía víctima de un cáncer, contra el que estuvo tiempo luchando al tiempo que documentaba sus experiencia grabando vídeos de forma casi diaria para las redes sociales. Prueba de lo respetado que era entre los suyos es el vídeo que su compañero comandante Nacho Sobremazas grabó a los mandos de su aeronave despidiéndole con un emotivo mensaje al pasaje.

En este vídeo, el comandante Sobremazas informaba a los pasajeros de su avión que iba a «dar un mensaje un poco diferente al habitual», en referencia a la habitual comunicación del piloto para informar de cómo se desarrollará el trayecto. Sobremazas comenzaba recordando otro mensaje que grabó el pasado mes de marzo, cuando ya tributó otro homenaje, entonces en vida, a su compañero el comandante Masi. En un vuelo entre Düsseldorf y Madrid, Sobremazas dejó un mensaje «en nombre mío y de todos mis compañeros de Iberia» para animar a Masi en su lucha contra la enfermedad que se hizo viral, y que éste mismo agradeció públicamente: «Se lo agradezco mucho, me emocioné mucho, es precioso. Además, eso te hace pensar que esta enfermedad innombrable tiene muchos momentos malos, pero tiene momentos muchos fantásticos como el de ayer».

Quiso el destino que Masi falleciera este 30 de julio, y Sobremaza no ha dudado en aprovechar su primera oportunidad para homenajear a su compañero, con un emotivo mensaje que, en su opinión, recoge las palabras que Mario hubiese dicho a su pasaje subrayando que «él no querría que yo diese un mensaje triste aquí, sino un mensaje de esperanza, porque así eran su corazón y sus palabras»: «Para ti nunca existió la palabra se acabó, sino una muy especial: todavía. Y sé que para aquellos que están en la lucha les dirías algo así: todavía hay hombres y mujeres que no se doblegan, porque se entregan, porque arriesgan, porque no quieren estar quietos y aguantar, porque cada día se levantan con ese deseo tan especial de querer lo que no cabe en lo regular, lo que no se comprende con un manual, lo que te lleva a agotar como un loco todas las posibilidades».

Mario Masi comenzó a trabajar como piloto en Iberia en 1988, donde llegó a ser comandante del Airbus A340. En 2015 se incorporó a la aerolínea turca de bandera Turkish Airlines, una de las compañías de mayor crecimiento en los últimos años. Durante los últimos tres años ha estado batallando contra el cáncer al tiempo que documentaba en vídeo en sus perfiles de las redes sociales su experiencia.