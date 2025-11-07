Cambio físico radical de Sydney Sweeney: ha ganado 13 kilos de músculo en tres meses

Sydney Sweeney ha dejado atrás la imagen a la que nos tenía acostumbrados en producciones como Euphoria o The White Lotus. La actriz estadounidense ha iniciado una nueva etapa en su carrera con un papel que ha requerido de una transformación física y mental sin precedentes. En apenas tres meses y medio, la intérprete ha esculpido su cuerpo para interpretar a Christy Martin, una de las figuras más representativas del boxeo femenino, en un biopic aún sin título definitivo pero que ya está generando una enorme expectación.

En OKDIARIO sabemos que el cambio que ha experimentado Sweeney no es fruto de efectos especiales ni de maquillaje. Para meterse en la piel de la boxeadora Christy Martin, la actriz asumió una disciplina física equiparable a la de los deportistas profesionales. Su rutina diaria era de una exigencia máxima: comenzaba el día con una sesión de pesas, seguida de dos horas de kickboxing al mediodía y otra hora más de levantamiento de pesas al caer la noche. Este plan, repetido sin descanso durante varias semanas, tuvo efectos notorios tanto en su físico como en su forma de afrontar el personaje.

13 kilos en 3 meses

Los resultados no tardaron en evidenciarse. Según contó ella misma a la revista W Magazine, su cuerpo cambió por completo. Desarrolló una musculatura visible y modificó su complexión general, ganando 13 kilos de masa. El aumento de talla, pasando de una 23 a una 27 en pantalones vaqueros, fue solo uno de los múltiples indicadores del impacto que tuvo el entrenamiento sobre su cuerpo.

Lo que motivó a Sydney Sweeney a aceptar este reto no fue únicamente la exigencia física o el deseo de explorar nuevos registros interpretativos, sino también la relevancia de la historia que está a punto de contar. La vida de Christy Martin va mucho más allá del cuadrilátero. Considerada una de las precursoras del boxeo femenino profesional en Estados Unidos, Martin fue la primera mujer que apareció en la portada de Sports Illustrated, abriendo camino a toda una generación de deportistas. En 2009, alcanzó el título mundial de peso superwélter, consolidándose como una campeona indiscutible.

Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de sombras. Detrás de los focos y los cinturones de campeona, se escondía una historia de dolor y resistencia. En 2010, sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su entonces marido y entrenador, Jim Martin. Fue un episodio brutal que destapó la violencia que había sufrido durante años y que terminó con él condenado por intento de homicidio. Esta compleja dualidad entre fortaleza pública y sufrimiento privado es precisamente uno de los aspectos que más interesan a Sweeney en su proceso interpretativo.

El lado deportista de Sydney Sweeney

La actriz, que practicó artes marciales y kickboxing entre los 12 y los 19 años, ha explicado en sus redes sociales que se siente especialmente conectada con el viaje vital de la boxeadora. Asegura que quiere rendir homenaje a una mujer que luchó en múltiples frentes y que representa un ejemplo de superación. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de estreno, todo apunta a que la película podría marcar un antes y un después en su carrera, al demostrar su compromiso con papeles desafiantes y emocionalmente complejos.

Nacida con una pasión innata por el deporte, Christy Martin encontró su camino en el boxeo casi por casualidad. Si bien en su infancia destacó en disciplinas como el baloncesto y el béisbol, fue en 1987 cuando decidió subirse por primera vez a un cuadrilátero, en una época en la que las mujeres apenas empezaban a ser admitidas en competiciones oficiales. Contra todo pronóstico, ganó su primer combate con contundencia y lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó en una vocación imparable. Desde entonces, cada pelea era un nuevo capítulo de una historia que mezclaba adrenalina, técnica y una ambición sin límites.

Christy Martin, un estrella legendaria

La carrera de Christy Martin arrancó con un debut contra Angela Buchanan que terminó en empate. Pero no tardó en encadenar una serie de victorias que empezaron a consolidar su reputación en el circuito profesional. En 1990, su triunfo ante Andrea DeShong marcó un punto de inflexión. Ya en 1991, formó una alianza profesional y personal con Jim Martin, quien sería su entrenador y más tarde su marido. Esta relación, que a primera vista parecía estratégica y exitosa, acabaría revelándose como un entorno de control y violencia.

El reconocimiento masivo le llegó en 1996, cuando protagonizó un combate contra Deirdre Gogarty retransmitido por televisión nacional. Aquella pelea se convirtió en un hito para el boxeo femenino, y su imagen fue portada de Sports Illustrated, una de las publicaciones deportivas más influyentes del mundo. La revista agotó todos sus ejemplares, señal del enorme impacto que tuvo Christy Martin en el imaginario colectivo. A partir de ahí, su nombre pasó a formar parte de la historia del deporte estadounidense. Todo esto ha cobrado todavía más peso gracias a la actriz de Euphoria.