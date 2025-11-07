Quién es Marisa Martín Blázquez: su edad, su pareja, sus hijos, qué enfermedad tiene y todo sobre su vida

Marisa Martín Blázquez es uno de esos nombres que forman parte de la historia del periodismo del corazón. Con una carrera sólida, una voz reconocible y una manera pausada de contar las cosas, ha conseguido ganarse el respeto de compañeros y espectadores. Sin embargo, detrás de las cámaras, la periodista lleva una vida discreta, marcada por su familia, su fortaleza personal y una enfermedad que decidió hacer pública hace apenas unos años, tras mucho tiempo guardándola en silencio. Nosotros lo sabemos todo sobre ella.

¿Cuántos años tiene Marisa Martín Blázquez?

Nacida en 1964, Marisa Martín Blázquez tiene actualmente 61 años. Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada al periodismo y a la televisión, donde ha desarrollado una carrera intachable durante más de tres décadas. Su experiencia y su conocimiento de la crónica social la han convertido en una de las colaboradoras más respetadas y veteranas del sector.

A lo largo de su carrera ha trabajado en programas de gran audiencia, compartiendo plató con algunas de las figuras más destacadas del entretenimiento español. Su estilo es prudente, reflexivo y siempre alejado del sensacionalismo, algo que el público valora especialmente.

¿De dónde es y dónde vive?

Marisa Martín Blázquez nació en Madrid, ciudad en la que ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional y personal. Aunque siempre ha mantenido en reserva muchos aspectos de su vida privada, se sabe que su entorno más cercano se encuentra en la capital, donde también residen sus hijos y su pareja, Antonio Montero.

Nosotros sabemos que la colaboradora disfruta de una vida tranquila. Su hogar es su refugio, un espacio donde puede desconectar del ritmo frenético de los platós y las redacciones. Desde allí suele compartir, de vez en cuando, reflexiones o momentos íntimos a través de sus redes sociales, siempre con un tono positivo y sincero. Marisa ha reconocido en varias ocasiones que Madrid es su punto de equilibrio, una ciudad que le ha dado trabajo, amigos y una estabilidad que valora profundamente.

¿Quién es la pareja de Marisa Martín Blázquez?

Su historia con Antonio Montero es muy conocida en el mundo de la televisión. Ambos son periodistas, compañeros de profesión y, durante muchos años, también de vida. Han trabajado juntos en diversos programas y, aunque comparten plató con frecuencia, su trato en pantalla siempre se mantiene dentro de la más estricta profesionalidad. Nunca mezclan lo personal con lo laboral, algo que ambos han defendido como una regla de oro.

En 2015, sin embargo, su relación atravesó un momento complicado. Fue entonces cuando la pareja anunció su separación, rompiendo su habitual silencio sobre los asuntos privados. A pesar de aquel distanciamiento, siguieron viviendo bajo el mismo techo, lo que finalmente los llevó a reconciliarse. Con el paso del tiempo, la distancia se transformó en aprendizaje y desde entonces no se han vuelto a separar.

¿Cuántos hijos tiene Marisa Martín Blázquez?

Fruto de su relación con Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez es madre de dos hijos: Nicolás y Marieta. Aunque ambos han crecido al margen de los medios, sus padres no pueden evitar sentirse orgullosos de ellos y, en ocasiones, comparten pequeños detalles de sus vidas en redes sociales.

El mayor, Nicolás, es un joven apasionado por los viajes y la arquitectura. Ha convertido su curiosidad por el mundo en un modo de vida, documentando sus experiencias a través de las redes sociales, donde se define como aventurero. Aunque disfruta mostrando lugares y paisajes, su ocupación principal es la arquitectura, profesión que ejerce con dedicación en Madrid. Vive con su pareja y su perro, Tequila, en la capital. Su madre ha contado que Nicolás lleva tatuado un fragmento de una dedicatoria escrita por ella misma, una muestra de la profunda conexión que los une.

Marieta, la hija menor, mantiene un perfil todavía más reservado. Poco se sabe de su vida, más allá de que siempre ha contado con el apoyo incondicional de sus padres. Marisa y Antonio han procurado que ambos crecieran lejos del foco mediático, protegiendo su anonimato hasta que ellos mismos decidieran qué vida querían llevar.

¿Qué enfermedad tiene Marisa Martín Blázquez?

Una de las etapas más significativas en la vida de Marisa Martín Blázquez llegó en 2021, cuando decidió hablar públicamente sobre su enfermedad, la miastenia Gravis. Tras años de silencio y especulaciones sobre su aspecto físico, la periodista dio un paso valiente y explicó su situación en el programa Viva la vida. Allí, ante Emma García y sus compañeros, contó que convivía con esta dolencia desde que tenía poco más de veinte años.

La miastenia Gravis es una enfermedad autoinmune que afecta a los músculos voluntarios, provocando debilidad y fatiga. En su caso, comenzó a manifestarse con asimetrías en el rostro y pérdida de tonicidad en la zona izquierda de la cara. «Me diagnosticaron pronto y empecé el tratamiento lo antes posible», explicó entonces. Desde aquel momento, Marisa quiso dar visibilidad a esta condición, compartiendo un mensaje de aceptación y fuerza: «Soy imperfecta, enferma crónica, y me quiero así».

La protagonista de nuestra noticia relató que su rutina incluye medicación cuatro veces al día, algo que ha asumido con serenidad y disciplina. Su objetivo, al hablar públicamente del tema, fue mostrar que es posible vivir con una enfermedad crónica sin renunciar a la felicidad ni a los sueños. Con su testimonio, inspiró a muchas personas que atraviesan situaciones similares y que encontraron en ella un ejemplo de fortaleza.