Antonio Montero, al límite tras ser víctima de un inquiokupa:

Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez viven una situación límite que ha puesto al descubierto la vulnerabilidad de los propietarios frente a la ocupación ilegal en España. El tertuliano ha estallado públicamente ante un inquiokupa que lleva habitando una de sus viviendas en Torrelodones desde 2021 sin pagar alquiler, acumulando una deuda que asciende a 21.000 euros. Lo que comenzó como un problema puntual se ha convertido en un calvario judicial de más de dos años, en el que Montero y su mujer han tenido que invertir importantes sumas en abogados, sin obtener respuesta efectiva de la justicia.

En declaraciones al programa El tiempo justo este jueves, Montero no ha dudado en culpar al Gobierno de Pedro Sánchez y a las leyes actuales de la situación. «La culpa no es del inquiokupa, la culpa es del Gobierno, de las leyes, de la vergüenza de que la propiedad privada no sea algo sagrado», ha asegurado con indignación. Para el periodista, resulta incomprensible que tras haber trabajado toda la vida y cotizado más de 37 años en la Seguridad Social, se vea desprotegido frente a personas que, según él, se aprovechan del sistema.

Antonio Montero en ‘El precio justo’. (Foto: Gtres)

Pero la indignación de Montero no se limita al vacío legal, sino también a la actitud del propio ocuparte. Ha relatado que el individuo le recientemente le ha abierto la puerta de la vivienda con un cigarro en la boca, pidiéndole que no grabara la conversación porque estaban sus hijos presentes. «Llevo 37 años y medio cotizados en la Seguridad Social y llega una persona que me abre la puerta y me dice que entre pero sin cámaras porque están sus hijos. Pero él, mientras, con un cigarro», ha explicado, visiblemente molesto, añadiendo que la situación le resulta indecente y asquerosa.

El tertuliano también ha criticado con dureza la doble moral que percibe en estos casos, apuntando que el mismo individuo no ocupaba viviendas de políticos como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, ambos con chalets de varias habitaciones cerca de su domicilio. «Tiene que venir la Policía y que le pida el recibo del último mes y si no lo ha pagado que se vaya a su casa, al ayuntamiento, o a casa de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias, que vive aquí cerca en un chalet con 7 habitaciones», ha sentenciado, evidenciando su frustración con la falta de protección a los propietarios privados.

Antonio Montero en ‘El precio justo’. (Foto: Gtres)

Montero ha subrayado además la contradicción que representa para él pagar impuestos y contribuir al Estado, mientras se siente desamparado cuando intenta defender su propiedad. «El Gobierno me cobra por todo para tener una propiedad privada y cuando me tiene que defender, se pira y me dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda. Pues que se vayan a vivir a TVE que sobra espacio por un tubo o a Tráfico que hay 25 mesas libres», denuncia. Montero ha anunciado asimismo que recurrirá a mediadores especializados para intentar resolver la situación sin incumplir la ley. «Le van a dar la vida mártir a esta persona y le van a acompañar hasta el Mercadona. No se puede consentir que haya personas que crean que la vida es únicamente de ellos», ha dicho, dejando claro que su paciencia tiene un límite y que esperan soluciones inmediatas para proteger su propiedad.

En paralelo, Marisa Martín Blázquez ha explicado que la situación les ha generado no solo un perjuicio económico, sino también un estrés constante. La primera demanda de desahucio fue rechazada por cuestiones formales, y tras recurrirla, todavía esperan respuesta del juzgado de Collado Villalba. «Yo sigo pagando los impuestos del domicilio, la comunidad de propietarios y todo. No solo no percibo el alquiler, además me está costando dinero este alquiler y me encuentro en un limbo legal», ha detallado.