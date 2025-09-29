En 2018, cuando Pedro Sánchez alcanzó el poder debido a moción de censura contra Mariano Rajoy, el actual líder del ejecutivo -que, desde entonces, se ha negado a dejar su sillón del Congreso de los Diputados o salir del Palacio de la Moncloa a pesar de los escándalos que han protagonizado miembros de su partido en los últimos meses-, quiso formar un gobierno de famosos. Entonces, el líder del PSOE le dio el maletín de ministro de Cultura a Máximo Huerta -que duró siete días en su cargo-, un rostro muy conocido de la televisión y que formaba parte de El programa de Ana Rosa. Sin embargo, parece que el colaborador de la pequeña pantalla no fue la única opción del Presidente del Gobierno.

Elvira Lindo rechazó a Pedro Sánchez

Antes de que Máximo Huertas aceptara -aunque por poco tiempo- esta propuesta de Sánchez, el marido de Begoña Gómez llamó a una conocida escritora española para que ocupara ese puesto. Elvira Lindo, autora de Manolito Gafotas, ha revelado que el político la llamó en primera instancia tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy para que fuera ella la que estuviera al frente del Ministerio de Cultura.

Elvira Lindo. (FOTO: GTRES)

«Yo no me vi preparada, eso para empezar», ha dicho Lindo -que entonces vivía en un pueblo de Valencia junto a Antonio Muñoz Molina-, que ha explicado las razones por las que decidió no aceptar el cargo de ministra: «Es muy probable que, desde el primer momento, se hubiera mirado con atención mi vida, mi matrimonio, mi familia… Yo iba por el mundo libremente. Me dijo: ‘Soy Pedro Sánchez y quiero ofrecerte algo’». Entonces, tras media hora de reflexión, Elvira le comunicó su decisión. «Te lo agradezco mucho, pero no puedo serlo», ha confesado en Salvados, que considera que la propuesta fue un «disparate»: Me senté en el sofá y dije: ‘Soy como la ministra de Cultura, ¿no?’. Disfruté ese poquito de vanidad, pero siempre tuve claro que aquello era un disparate».

Máximo Huerta, su segundo plato

Entonces, fue Máximo Huerta el que aceptó este cargo del Gobierno, con el que ha sido muy crítico en los últimos meses a pesar de haber formado parte del equipo de Sánchez.

Máximo Huerta. (FOTO: GTRES)

El pasado mes de mayo, el escritor, que volvió a la lista de tertulianos de Ana Rosa Quintana, estalló contra el PSOE tras una entrevista de García-Page, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tras ello, y debido al sarcasmo del político sobre su paso por el Ministerio de Cultura, Huerta aprovechó la ocasión para arremeter contra el partido al que perteneció: «Pues, de entrada, creo que a lo mejor sí debería volver a ser tan expeditivo. No me gusta que lo diga entre risas, no me gusta estar en la misma frase que Aldama y toda esa tropa (…). Yo no soy el escalón bajo de esa manera de actuar, yo soy alguien que tuvo una multa en tiempo atrás, que no se me mezcle en esa tropa, ni currículum tampoco. Yo tuve una multa pagada de 12 años antes por una S.L. que tuvimos 200 presentadores, pero yo pagué porque Pedro había dicho que no quería tener a nadie en su Gobierno que hubiera pasado por eso. Yo lo asumí y dimito (…). Me niego a estar en la misma frase que esa tropa. Yo no soy la parte limpia de esa tropa, no, no, ojalá esa tropa fuera tan expeditiva y cirujana como fui yo, sin apoyos, sin manita en el hombro y sin nada».