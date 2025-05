Máximo Huerta ha respondido tajante a las últimas declaraciones de Emiliano García-Page en El programa de Ana Rosa. El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha intervenido este 27 de mayo en el espacio matutino de Telecinco donde ha analizado el momento por el que atraviesa el PSOE, que ha protagonizado varias polémicas en las últimas semanas.

Tensión entre Máximo Huerta y García-Page

El barón socialista se ha desmarcado de los últimos escándalos del partido al que pertenece. Sin embargo, lo llamativo ha sido al hacer referencia a Máximo Huerta, que fue nombrado ministro de Cultura por Pedro Sánchez, aunque duró muy poco tiempo en el cargo. «El PSOE tiene que hacer algo, no tan expeditivo como con Máximo Huerta, aquel ministro de cultura que en tres minutos tuvo que dimitir por un problema en el currículum, no digo que vayamos tan lejos, pero hombre, hay una diferencia realmente tremenda entre aquel momento y este», ha señalado García-Page.

Si por algo se caracteriza Huerta es por su naturalidad y espontaneidad delante de las cámaras y es por ello que, tras ser mencionado por su ex compañero de partido, no ha dudado en responderle y opinar sobre el modus operandi del actual Partido Socialista Obrero Español. «Pues, de entrada, creo que a lo mejor sí debería volver a ser tan expeditivo. No me gusta que lo diga entre risas, no me gusta estar en la misma frase que Aldama y toda esa tropa», ha comenzado diciendo.

Máximo Huerta responde a las acusaciones de Emiliano García-Page. (FOTO: TELECINCO)

Para justificar su respuesta, el colaborador televisivo ha dado las razones por las que se refiere así al PSOE: «Yo no soy el escalón bajo de esa manera de actuar, yo soy alguien que tuvo una multa en tiempo atrás, que no se me mezcle en esa tropa, ni currículum tampoco. Yo tuve una multa pagada de 12 años antes por una S.L. que tuvimos 200 presentadores, pero yo pagué porque Pedro había dicho que no quería tener a nadie en su Gobierno que hubiera pasado por eso. Yo lo asumí y dimito».

Además, el tertuliano de El programa de Ana Rosa ha querido desmarcarse de lo que considera que se ha convertido el Partido Socialista: «Me niego a estar en la misma frase que esa tropa. Yo no soy la parte limpia de esa tropa, no, no, ojalá esa tropa fuera tan expeditiva y cirujana como fui yo, sin apoyos, sin manita en el hombro y sin nada».

Finalmente, no ha dudado en dirigirse directamente a García-Page, al que ha respondido sin miramiento alguno: «Ojalá esa tropa de ahora, sucia, vergonzante como dice Page, estoy de acuerdo con eso, pero que no me meta. Y si tienen que actuar que no lo diga entre risas Page de: ‘¡ay, tampoco hay que volver a esa época!’ No, sí, Page, lo mismo tenéis que volver a ese momento, en el que a la mínima duda, algo que se cuestione o que la prensa recuerde algo que uno ha tenido, ojalá seáis tan cirujanos como lo fui yo».