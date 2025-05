Emiliano García-Page ha sido titular en muchas ocasiones por ser uno de los barones socialistas más críticos con Pedro Sánchez a pesar de pertenecer al mismo partido político. El Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha se ha mostrado en contra de muchas de las medidas del líder del PSOE, así como de la gestión de muchas de sus decisiones, como la ley de amnistía. Sin embargo, García Page también ha copado numerosas noticias debido a su vida sentimental y personal tras dejar a su mujer, con la que llevaba casado 24 años, por una compañera de partido.

El escándalo de su divorcio tras ser relacionado con otra mujer

En 1996, Emiliano García-Page le prometió amor eterno a Yolanda Fernández, la hija de Ramón Fernández Espinosa, el primer alcalde socialista de Puertollano tras la Transición. Emiliano y Yolanda eran uno de los matrimonios más consolidados de la esfera política pero, la llegada de una conocida mujer a la vida del Presidente de Castilla-La Mancha lo cambió todo.

Emiliano García-Page. (FOTO: GTRES)

Tras el estallido de la pandemia de la Covid-19, el político, que seguía casado con Yolanda Fernández fue relacionado con Raquel Ruiz, que también tenía pareja entonces. Ruiz, al igual que Emiliano, también se dedica al servicio público como alcaldesa de Elche de la Sierra, una localidad de Albacete. Entonces trascendió que Raquel se había divorciado en 2019 de su marido, aunque en aquel momento Emiliano seguía casado con la madre de sus dos hijos a pesar de las especulaciones.

Tras los rumores de deslealtad, ambas partes negaron la mayor. Sin embargo, la realidad es que tras las informaciones de su matrimonio, Emiliano se divorció de mutuo acuerdo de su mujer. Una decisión que supuso que el político abandonara el domicilio familiar y se trasladara hasta una urbanización de Toledo, donde alquiló una casa. A pesar de que en ese momento no trascendieron los motivos de su ruptura, además de que Yolanda pidiese respeto y privacidad, tiempo después el Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha comenzó una relación sentimental con Raquel Ruiz.

Emiliano García-Page junto a la Reina Letizia. (FOTO: GTRES)

Durante todos estos años, García-Page ha hecho caso omiso a todas las noticias relacionadas con su vida privada más allá de sus responsabilidades como político. Una máxima que no ha sido así por parte de su pareja, que orgullosa ha compartido en sus redes sociales imágenes con el barón socialista. Concretamente, la alcaldesa de Elche de la Sierra publicó tiempo después de que saliera a la luz la noticia de su historia de amor, una imagen en su cuenta de Facebook en la que ambos aparecen sonrientes y en actitud cariñosa (más allá de las que ha compartido por su trabajo en el PSOE). Además, otra prueba de ello fue que en la fotografía no da lugar a que sea un retrato profesional, ya que en ningún momento aparecía el logotipo del partido político al que ambos pertenecen. Todo ello prueba que no se esconden y que Raquel está muy feliz por la relación que mantiene con el Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.