Manu Tenorio estalla contra los ‘inquiokupas’ de su casa gaditana: "Este país los protege más que a mí"

Hace justo un año, Manu Tenorio y su mujer, Silvia Casas, denunciaron a través de una entrevista concedida a un conocido digital de nuestro país, que se habían instalado unos inquiokupas en su casa de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. «Entraron con contrato y luego dejaron de pagar», explicaban, añadiendo que llevaban meses luchando en un proceso legal para poder recuperar su vivienda de la localidad gaditana. No obstante, señalaban que era un proceso «muy lento» y que las leyes de España no estaban del lado de los propietarios en este tipo de casos.

El pasado mes de marzo, se llevó a cabo el juicio por lo civil del caso, pero la familia inquiokupa que estaría viviendo en el domicilio del cantante (formada por un matrimonio con hijos) no se presentó a la cita. Una situación que enfadó aún más a Tenorio. «¿Qué más tengo que demostrar para que un propietario quiera recuperar su casa?», exclamó ante los micrófonos de TardeAR. Por su parte, la familia denunciada aseguró al mismo día que no tenían intención de «formar parte de este circo». Han pasado seis meses desde entonces y, tal y como ha confirmado el ex concursante de Operación Triunfo en sus redes, la situación continúa igual.

Verano de 2025: otro verano que llega a su final y yo sin poder disfrutar de mi casa en Sanlúcar de Barrameda, porque tengo unos inquiokupas. Y lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente. Ese es el país en el… — Manu Tenorio (@manutenorio) September 7, 2025

«Verano 2025: otro verano que llega a su final y yo sin poder disfrutar de mi casa en Sanlúcar de Barrameda, porque tengo unos inquiokupas», comenzaba a escribir en su perfil oficial de X. «Y lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente. Este es el país en el que vivimos», concluía, mencionando a las cuentas del ayuntamiento de la localidad gaditana, así como también a los partidos políticos del PP, el PSOE y Podemos.

Manu Tenorio y Silvia Casas en Madrid. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, la publicación no ha tardado en obtener respuestas por parte de varios usuarios, los cuales han querido aconsejar a Tenorio en esta complicada situación, así como muchos le han dado la razón sobre su opinión a cerca de la ley de España que ampara este tipo de situaciones. «Es que tu error, Manu, ha sido denunciar. La ley les protege a ellos y pobre de ti si cortas la luz o el agua, que todavía te veo en la cárcel», «¿Qué te impide pillar un hacha y derribar la puerta? Es tu puerta», «Son cosas del comunismo, Manu», «¿Por qué no interpones demanda de desahucio?», «La ley no es la justicia», escribían algunos usuarios.