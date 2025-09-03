Manu Tenorio ha hablado como nunca sobre la depresión que atravesó recientemente y por la que pensó que no podría levantarse de la cama. El artista, que es uno de los concursantes oficiales de la nueva edición de Bailando con las estrellas, se ha sincerado sobre este momento tan complicado de su vida que, afortunadamente, pudo superar gracias a que su mujer, Silvia Casas, le animara a participar en este talent.

La dura etapa de Manu Tenorio

Manu Tenorio ha sido uno de los rostros que han asistido al FESTVAL de Vitoria. El ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo ha explicado el motivo por el que ha decidido participar en Bailando con las estrellas -donde también concursará Bárbara Rey o Anabel Pantoja, entre otros famosos-. «Lo que voy a hacer luchar contra ese pequeño enemigo saboteador que tenemos dentro que nos dice lo que podemos o no hacer. Siempre, desde hace años, me ha bloqueado mucho el tema del baile. Siempre he dado por hecho que no sabía bailar. El peor enemigo lo llevamos dentro. He querido plantarle cara».

Manu Tenorio en un photocall / Gtres

Según ha contado el cantante a los micrófonos de GTRES, esta oportunidad le llega en un momento «raro a nivel personal» tras haber atravesado por una profunda depresión: «Creo que me merecía ser feliz, disfrutar. Mi familia se merece también ver mi mejor versión y voy a luchar por encontrarla. Ha sido muy complicado, incluso a nivel de salud mental, he estado con una depresión muy fea. No estaba en mi mejor momento, ha durado más de la cuenta… Ha sido por motivos ajenos a mí, pero eso ha sido uno de los detonantes para que diera el paso de participar en este programa. Quiero aportar luz, color y diversión».

Manu Tenorio junto a Silvia Casas. (FOTO: GTRES)

Aprovechando su visibilidad e influencia, el artista ha explicado que es muy importante verbalizar los momentos malos. De hecho, el pudo hacerlo con su familia, que le aconsejó que este talent era la ocasión ideal para salir de su zona de confort y «salir de la cama»: «Cuesta, sobre todo es que no se puede normalizar. No se puede dar por hecho que si estás triste o no te quieres levantar de la cama… Quieres huir y no puedes pretender normalizar y es importante verbalizarlo. Bailando con las estrellas ha sido la oportunidad de levantarme todas las mañanas. Eso es una bendición. Hay que verbalizar las cosas y no esconderlas. Somos mucho más frágiles de lo que creemos y la sensibilidad es muy bonita. Tenemos que tener herramientas para superarlo. Parte del tratamiento pasaba por ignorar comentarios absurdos».

Finalmente, Tenorio se ha sincerado sobre si esta situación ha afectado de alguna pareja a su matrimonio: «Estamos viviendo en la cultura del usar y tirar. Y, señores, la vida no es eso. Las cosas hay que cuidarlas, quererlas, trabajarlas, mimarlas, comprenderlas… Todo son etapas. Evidentemente las parejas atravesamos épocas y ahí es donde se demuestra».