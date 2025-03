Manu Tenorio y Silvia Casas han puesto fin a los rumores de crisis. Hace varios meses, el matrimonio se encontró inmerso en un huracán mediático tras contar el cantante que unos ‘inquiocupas’ se habían instalado en su propiedad localizada en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Tras ello, y por las posteriores intervenciones televisivas del ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo, se puso sobre la mesa un distanciamiento del cantante con su mujer, a la que conoció hace casi veinte años. Ahora, tras unas imágenes, el matrimonio ha dado cuenta en qué punto está su relación.

Así está la relación de Manu Tenorio y Silvia Casas tras los rumores

Como muchas parejas, Manu y Silvia se conocieron, un martes 13, gracias a unos amigos en común. Corría el año 2006 cuando el artista, cuya carrera estaba despegando tras su paso por el talent show de música más longevo de nuestro país, y la reportera coincidieron por primera vez. Concretamente en una exposición de Alejandro Sanz en Madrid. Un amigo de ambos los citó para este plan conjunto y, desde entonces no se separaron, a pesar de que en sus comienzos vivieron a distancia (Tenorio vivía en Barcelona y Casas en Madrid).

Manu Tenorio y Silvia Casas en su boda, en octubre del 2008 en El Escorial. (FOTO: GTRES)

Dos años después de conocerse, los kilómetros dejaron de existir entre ellos. El 10 de octubre del 2008, la periodista y el artista pasaron por el altar en una ceremonia celebrada en una capilla del siglo XV ubicada en la Finca El Campillo, cerca de El Escorial, en plena sierra de Madrid. Una boda, cuyo catering fue el mismo que el de Marta Pombo y Luis Zamalloa casi 15 años después, a la que acudieron pocos rostros conocidos, a excepción de Natalia, compañera de Manu en Operación Triunfo o Elena Tablada.

Como en todos los matrimonios, no todo es color de rosas y, a lo largo de sus casi veinte años juntos, han pasado altibajos que han causado atención mediática. Hace unos meses, Manu se convertía en noticia por los ‘inquiocupas’ de su casa de Cádiz. Tras ello, el foco también se puso en Silvia y, por ende, en su matrimonio. Desde entonces, han sonado rumores de crisis entre ellos. Sin embargo, lejos de la realidad, siguen juntos y muy unidos. Tal es así que en su última reaparición pública en un evento, ambos han acudido de la mano y han desvelado que su matrimonio sigue viento en popa.

Manu Tenorio y Silvia Casas en su última aparición pública. (FOTO: GTRES)

De hecho, hace solo unos días en la presentación de su disco, el artista (que reconoció que no atravesaba por uno de sus mejores momentos) no dudó en dedicarle unas palabras a la madre de su único hijo, zanjando así los rumores de crisis o distanciamiento entre ellos: «Ha sido un apoyo determinante, sobre todo porque me podía haber mandado a tomar viento, pero sin embargo no ha dudado ni un solo minuto. No hay ninguna crisis. Si las personas están atravesando un momento que no es el mejor de su vida, precisamente es ahí cuando tienes que demostrar en qué consiste la pareja y el amor».