La polémica de Manu Tenorio con la vivienda de Sanlúcar de Barrameda que supuestamente ha sido ocupada por unas personas que anteriormente fueron sus inquilinos, ha dado un giro de 180 grados este lunes. María Teresa Pérez, portavoz adjunta de Unidas Podemos, se ha pronunciado sobre este asunto en una rueda de prensa convocada en la sede del partido, señalando directamente al cantante de «moroso». «Es un moroso que está alentando el falso discurso de la ocupación y que está desprestigiando a unos inquilinos anónimos que según él no le pagan. Nosotros vamos a defender a los inquilinos que no tienen, como él, un altavoz dispuesto para la mentira y que no pueden defenderse en igualdad de condiciones frente a un personaje público (…) Ya está bien de señalamientos y de alentar el discurso de la extrema derecha», ha expresado María Teresa Pérez.

Unas palabras a las rápidamente ha reaccionado el propio Manu Tenorio. El artista ha entrado en directo, vía skype, en el programa TardeAR, en Telecinco. Muy enfadado, Manu Tenorio ha asegurado tener pruebas para desmentir que todo lo que ha dicho la política no es cierto. Asimismo, el cantante ha asegurado que en su casa de Cádiz había inquiokupas. La casa de Manu Tenorio llevaría okupada más de un año por una familia, a la que han denominado inquiokupa, y que, según el cantante, se niega a pagar el alquiler mensual correspondiente. «Esto me está afectando en lo personal y anímico porque se está atentando de una manera devastadora contra mi imagen. Se está calumniando con una serie de mentiras que son intolerables», ha comenzado diciendo.

Manu Tenorio en el programa ‘TardeAR’, en Telecinco. (Foto: Gtres)

«Para que haya inquilinos tiene que haber un acuerdo y en ningún momento lo ha habido. El contrato acabó hace más de un año. Llevo un año pidiendo que me devuelvan la casa y no se van. Me deben más de 10.000 euros, dinero que tengo que pagar de mi bolsillo de una casa que llevo pagando más de 20 años. Esta gente de Podemos ha atentado contra mi imagen sin llamarme para contrastar la información que iban a dar. Es una falta de respeto hacia sus propios votantes y una falta de ética (…) Me van a decir los de Podemos lo que es luchar cuando me he dejado la vida y mi hermana estaba trabajando con 16 años y yo cantando. Eso no se puede consentir», ha añadido.

En su intervención, Manu Tenorio también ha reivindicado que él «no es un terrateniente», sino un «artista independiente» y que se siente «herido» a raíz de esta polémica por denunciar que sus inquilinos no le abonan el alquiler. Además, el intérprete de Cómo pretendes o Tú teoría ha anunciado que va a tomar las medidas legales que hagan falta contra la familia en cuestión y todos aquellos que especulen falsamente con lo ocurrido. «Todas las acciones legales que estén en mi mano se van a llevar a cabo. No podemos dirigirnos a la incivilización en lugar de a la civilización», ha recalcado.

