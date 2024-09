Con el fin de la temporada estival, la rutina vuelve también a marcar los tiempos de la parilla televisiva. Mientras que ya hay programas que han dado el pistoletazo de salida, también hay otros tantos que están en la cuenta atrás de su estreno. A esto se suma que en el mes de septiembre se celebra el Festival de Vitoria, un destacado evento en el que se presentan las novedades que protagonizarán los contenidos de las diferentes cadenas.

Sin ir más lejos, este lunes, 2 de septiembre, Jorge Javier Vázquez se convertía en uno de los protagonistas de la esperada alfombra naranja del FesTVal. De esta manera, el presentador se desplazó hasta la capital vasca para estar presente en la presentación de la nueva edición de Gran Hermano, que se estrena el próximo jueves, y que cuya entrega contará después de mucho tiempo con concursantes anónimos. Y es que han pasado 25 años desde que el formato de convivencia hizo su debut, pero la esencia regresa de nuevo a la también conocida como caja mágica de la mano del autor de La vida iba en serio, que será el maestro de ceremonias, cogiendo así el testigo a Mercedes Milá.

Jorge Javier Vázquez, en un ‘photocall’. (Foto: Gtres)

Ha sido en el marco de esta cita, donde Jorge Javier Vázquez ha confesado que para él Ana Rosa Quintana es todo un referente en el mundo de la comunicación. Después de esta confesión y haciendo gala de su particular sentido del humor, el que fuera también presentador del extinto programa Sálvame (que emitió su última entrega en junio de 2023 tras catorce años en antena), hizo una inesperada y surrealista propuesta a la ganadora del Premio Ondas en 2011. «Ana Rosa y yo tendríamos que ir a Gran Hermano DÚO como pareja», expresó.

Ana Rosa Quintana, en un evento. (Foto: Gtres)

«Yo con Ana Rosa empecé con ella en Sabor a ti y yo con ella viví unos años extraordinarios y yo muchas veces me acuerdo que me sentaba en el plató a verla trabajar y decía ‘es que yo he trabajado con gente muy buena, con gente que ha hecho historia de la televisión-, Mercedes Milá, María Teresa Campos, Ana Rosa», comentó también.

Al mismo tiempo confesó que tras su reencuentro en televisión, el pasado 26 agosto, en TardeAR, volvieron a hablar. «Ana Rosa me puede decir cosas y yo le digo a ella que, probablemente, no le permitiría a otra gente lo que me dice Ana Rosa. El encuentro que tuvimos solo se puede tener si nos tenemos muchísimo cariño detrás, sino no», aseguró.

Jorge Javier Vázquez, posando. (Foto: Gtres)

Esperado fue aquel reencuentro televisivo en el que Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana se sinceraron frente al telespectador. Y es que, la última vez que coincidieron frente a las cámaras fue en diciembre de 2022, cuando el catalán acudió a El programa de Ana Rosa para promocionar su libro.

Ana Rosa Quintana, un referente

Corría el año 1998, cuando Jorge Javier Vázquez inició su andadura en el mundo de la televisión y lo hizo junto a Ana Rosa Quintana, quien ejerció como su mentora. Lo hizo como colaborador de Sabor a ti, un espacio que se emitía en las sobremesas de Atresmedia. Tras esta intervención y la oportunidad que le brindó la periodista, Jorge Javier comenzó su carrera dentro del medio.