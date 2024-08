Ana Rosa Quintana pone los puntos sobre las íes en su esperado cara a cara con Jorge Javier Vázquez

Vestida de blanco, como dicta su habitual superstición, y con una gran sonrisa en el rostro, Ana Rosa Quintana ha regresado de unas largas vacaciones de verano para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de TardeAR. Este año, su vuelta a la rutina se ha adelantado varias semanas, y para sorprender a la audiencia, el programa ha contado con Jorge Javier Vázquez como primer entrevistado. Se trataba de un reencuentro muy esperado por los telespectadores, ya que cabe recordar que los primeros pasos televisivos del catalán fueron junto a la veterana presentadora en Sabor a ti. Además, el plató desde el cual se emite TardeAR actualmente, es el mismo que se utilizaba para grabar Sálvame, programa del que Jorge Javier formó parte durante catorce años.

El de Badalona apareció vestido de blanco en honor a Ana Rosa y se sentó junto a ella para protagonizar un cara a cara que no ha pasado desapercibido para nadie, ya que aunque han dejado claro el cariño mutuo que existe entre ellos, también se han sincerado como nunca sobre las discrepancias que les han llegado a separar. Nada más llegar, Jorge Javier abordaba el interés que se había generado entorno a su cara a cara con Ana Rosa y pronunciaba sin filtros, que «se cargó su programa». «Yo te llegué a odiar con toda mi alma», añadía el periodista en un tono bromista.

Como no podía ser de otra manera, Ana Rosa le contestó y le aclaró que eso no fue así: «Tú que eres buen periodista no deberías fiarte de lo que dicen, si no llamar por teléfono y preguntar. ¿Tú crees que yo tenía alguna necesidad de venirme a la tarde?», decía, al mismo tiempo que aseguraba que nunca había criticado a ninguno de los colaboradores de Sálvame. «Ha habido discrepancias pero no enfrentamientos», sentenciaba.

Más allá de sincerarse sobre la supuesta mala relación que tenían a raíz de la cancelación de Sálvame, Ana Rosa también recalcaba que, bajo su punto de vista, el presentador de Supervivientes no había pasado por una buena temporada. «No eras tú y te lo dije con todo el cariño», decía. No obstante, añadía que estaba contenta de ver que eso había cambiado, ya que le notaba «más empático y gracioso». «Ahora me estás cayendo bien», respondía entre risas el catalán. Unas palabras a las que contestaba la veterana periodista de la misma manera y dejando entrever que no hay ningún problema real entre ambos: «Siempre te he caído bien».

Sus diferencias en la política

En medio de la entrevista, Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana también tuvieron tiempo de hablar de política, un tema al que no llegaron a un acuerdo por sus diferentes ideologías. «Cuando quieras hablar de política llámame a mí, pero deja en paz a Pedro Sánchez. A ti te pasa con él lo mismo que a mí con Ayuso, que no la soporto pero va a seguir ahí», decía el comunicador.

«A mí Pedro Sánchez me da igual, lo que no me gusta es lo que está haciendo con tal de permanecer en el poder. Tú puedes dar tu opinión en Lecturas y yo no o que. Ayuso logró la mayoría, Sánchez, no», concluía Ana Rosa, generando una gran ovación de aplausos entre el público.