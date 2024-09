Manu Tenorio y su mujer, víctima de ‘inquiokupas’ en uno de sus inmuebles

A pesar del gran momento que atraviesa su carrera musical, Manu Tenorio se está enfrentando a un complicado problema con uno de sus inmuebles. Según ha trascendido, en la propiedad, situada en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, se han instalado unos ‘inquiokupas’. Así lo ha comunicado Silvia Casas, esposa del artista, quien ha asegurado que llevan un año intentando solucionar la situación.

«Realmente son ‘inquiokupas’ porque entraron con contrato y luego dejaron de pagar», comenzaba a explicar. Añadía que se trataba de un matrimonio con niños que conoce a la perfección la ley de la vivienda que existe en España, por lo que actúan basándose en esa protección. «Y los demás a seguir pagando hipoteca. Y no la pagues un mes porque a ver dónde vas», sentenciaba.

Manu Tenorio y Silvia Casas en ‘Wah’. (Foto: Gtres)

Las declaraciones de Silvia para el periódico El Español también revelaban que han iniciado un proceso legal para poner fin a dicha okupación, pero hasta el momento no han obtenido ningún resultado. «Es un proceso muy lento. Lamentablemente, esta situación la está viviendo mucha gente en nuestro país. Alquilas y estás totalmente desprotegido por la ley», puntualizaba.

La esposa del cantante aseguraba sentir una gran impotencia al no poder actuar protegida por la ley de su país: «Es horrible. Da mucha pena. Estamos desprotegidos. Nadie está protegido ante estas situaciones. La ley debería cambiar inmediatamente. Los que somos trabajadores no nos merecemos esto», concluía.

Manu Tenorio y Silvia Casas en la premier de ‘La Vedad’. (Foto: Gtres)

Por el momento, Manu Tenorio no se ha pronunciado al respecto. A juzgar por las palabras de su esposa, están a la espera del juicio para poder resolver el problema, aunque, mientras tanto, la vida continúa. El ex concursante de Operación Triunfo está experimentando una etapa de reinvención en su carrera artística. Además, está preparando un pequeño tour por España para presentar El Origen, el disco con el que recorrerá ciudades como Sevilla, Ubrique o Fuerteventura.

Otros famosos víctimas de okupas

Manu Tenorio y Silvia Casas no son los únicos que han denunciado públicamente haber tenido que enfrentarse a una problema de okupación. Hace tan solo unos meses el actor Daniel Guzmán acaparó gran parte de los titulares del país tras agredir a unos okupas con la intención de echarlos de uno de sus inmuebles.

Al intérprete de Aquí no hay quien viva le siguen otros conocidos como el de Joaquín Torres. El arquitecto narró en Espejo Público que su casa de la urbanización madrileña de La Finca, valorada en un millón y medio de euros, había sido okupada por una pareja que no conseguía echar. «Yo me entero de que entraron por los vecinos. Informo a la Guardia Civil y me dicen que tengo que poner una demanda para volver a adquirir mi propiedad, porque los okupas tienen sus derechos», contaba en el matinal de Atresmedia.