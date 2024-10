Preocupación por Manu Tenorio: "Está afectado y jodido"

La polémica de Manu Tenorio con la vivienda de Sanlúcar de Barrameda que supuestamente ha sido ocupada por unas personas que anteriormente fueron sus inquilinos, sigue dando que hablar en los medios de comunicación en España. Sobre todo tras la publicación de un vídeo en Instagram, que terminó borrando, en el que el cantante estallaba contra quienes dudan de su versión. «Panda ingente de imbéciles… Me pedís que justifique estar a la altura de mis pagos con Hacienda, pero a unos individuos que están en un inmueble, que deben más de 10.000 euros… A esos no os da por pedirles que estén al día», decía.

La controversia comenzó el 13 de septiembre, cuando Manu Tenorio compartió un mensaje en su perfil de X (antes Twitter), afirmando que llevaba más de un año «batallando con unos inquiokupas». Según su relato, la familia que reside en su vivienda en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, no le abona el alquiler desde hace varios meses. No obstante, los inquilinos señalan que realizan los pagos directamente a Hacienda debido a las presuntas deudas que el cantante tendría con el fisco.

Manu Tenorio en Madrid. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que prácticamente a diario, nuevas voces se suman a la polémica sobre los inquilinos de Manu Tenorio. La última, la de Hugo Salazar, ex concursante de Operación Triunfo. Ambos artistas mantienen una estrecha relación de amistad pese a que no participaron en la misma edición del talent musical, y de ahí que el sevillano haya transmitido su apoyo a Tenorio públicamente. «Es un compañero mío, con el que me llevo muy bien y al que además quiero un montón. Está afectado, claro que sí», ha revelado. «Yo no soy nadie para darle consejos de nada a nadie, pero creo que, sobre este tipo tipo de cosas, cuanto menos ruido haga uno, mejor. Que no entre más, porque le van a dar por todos los lados. Que esta situación pase ya. Para bien o para mal, son los abogados los que tienen que solucionar este tipo de cosas», ha dicho.

Marisa Jara, ajena a la polémica de su ex, Manu Tenorio

Marisa Jara, que mantuvo una relación con Manu Tenorio, ha sido la última en reaccionar a la polémica que rodea al cantante. Aunque lo cierto es que lo ha hecho de una manera muy tajante. Preguntada expresamente por ello en su última aparición pública en el nuevo espectáculo del Circo de Sol, en Sevilla, la modelo se ha limitado a decir: «No tengo ni idea, muchas gracias». «Nada, nada, muchas gracias», han sido sus únicas palabras.

Manu Tenorio y Marisa Jara en Lanzarote. (Foto: Gtres)