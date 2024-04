Marisa Jara está disfrutando (44) de la Feria de Abril de Sevilla, que comenzó el pasado sábado 13 de abril, cuando se iluminó el tradicional portón, dando así el pistoletazo de salida a una serie de celebraciones que se extenderán hasta el próximo día 20. Desde el mencionado enclave, concretamente desde El Real, la modelo ha hecho unas declaraciones acerca del romance que mantuvo con un conocido actor de Hollywood: Leonardo DiCapario (49). «Formó parte de mi vida», ha asegurado.

Ataviada con un traje de flamenca beige y negro de Sibilina, Marisa Jara no ha querido entrar en muchos detalles acerca de los encuentros que tuvo con el protagonista de El Renacido, película por la que se llevó el Oscar. «Es un tema que me lo preguntaron una vez y no voy a hablar más», ha dicho. «Pero bueno, si me lo preguntas -hace referencia a la reportera-, evidentemente, como formó parte de mi vida en aquel momento pues no te puedo decir que no», ha indicado.

Al ser preguntada sobre cómo es el intérprete en las distancias cortas, Marisa Jara ha insistido en que no iba a entrar en más detalles acerca de aquel episodio de su vida que vivió hace más de dos décadas. «No voy a hablar más de ese tema», ha insistido. «Eso ya es pasado, pero si me preguntan contesto la verdad», ha añadido después.

Su romance con Leonardo DiCaprio

La sevillana reveló en ¡De viernes! la intrahistoria que dejó sin palabras a los colaboradores del programa. La andaluza tuvo un romance con Leonardo DiCaprio, a quien conoció en Nueva York, ciudad en la que intentó abrirse paso como modelo. «En aquel momento estaba trabajando muchísimo», aseguró.

Se conocieron en una fiesta a la que fue invitada tanto ella como sus compañeras a casa del actor. Jara, en aquel momento, estaba prendada de él. «No me quitaba el ojo en todo el tiempo y yo encantada porque a mí, él, me encantaba», desveló. Se intercambiaron los teléfonos y comenzaron a quedar y a hacer escapadas fuera de la ciudad de los rascacielos.

«Fue una etapa súper divertida, yo me lo pasé genial. Fue un romance muy bonito. Duró tres meses», añadió Marisa. «Tengo que confesar algo. Es la única persona de habla inglesa con la que estoy, me gusta el hombre español porque yo me tengo que entender. Muchas veces no disfrutaba por esto. La comunicación y energía la necesito tener en español y me ponía muy nerviosa», prosiguió en su relato. «Recuerdo a Leonardo con mucho cariño», comentó sobre el idilio que duró apenas unos meses. Fue entonces, cuando conoció a Manu Tenorio, con quien estuvo cerca de tres años y medio.