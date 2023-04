La decisión que pudo haber acercado a Marisa Jara y Ana Obregón, al descubierto

La elección de Ana Obregón a la hora de escoger la gestación subrogada como método para tener a la hija de Álex Lequio ha generado una gran controversia dentro y fuera del panorama nacional. Mientras que hay muchas personas que se han posicionado en contra de la presentadora por recurrir a esta alternativa a sus 68 años, hay quienes apoyan su decisión y así se lo hacen saber a la audiencia cada vez que tienen oportunidad. Este es el caso de Marisa Jara, que durante esta misma tarde se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer referencia al que ya se ha convertido en el tema del mes y probablemente del año.

En primer lugar, la modelo ha querido hacer referencia a lo importante que era para ella ser madre. Sueño que pudo cumplir hace poco más de un año, dando la bienvenida al mundo al pequeño Tomás junto a Miguel Almansa: «Ahora que llevo siendo mamá un año, soy la mujer más feliz del mundo. Ya me puede venir el tumor que se llame de una manera o de otra que yo lo voy a seguir luchando y voy a seguir arriba», comenzaba explicando, haciendo referencia a la última intervención quirúrgica a la que tuvo que hacer frente después de haber afrontado un cáncer de estómago. Sin embargo, hace tan solo unos meses Marisa vivía uno de los episodios más complicados de su vida al tener un aborto espontáneo de su segundo bebé después de haber intentado de muchas formas ser madre: «A mí me dijeron que probara a hacerme la in vitro. En mi caso fu a la segunda vez pero sí que se contempló la opción de que si yo no me quedaba embarazada, como con el tema del tumor al ser en el estómago tampoco me podían poner mucha medicación y hormonas, me dijeron que si no podía adoptar. Sí que se me dijo la opción de adoptar», continuaba.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Jara ha seguido dando alternativas como la gestación subrogada, haciendo así referencia a Ana Obregón: «Yo si no hubiera sido madre natural, hubiera adoptado o hubiera recurrido a un vientre. Creo que es un acto muy personal. Entonces es para mí bonito que yo quiera ser madre y no pueda y otra mujer se preste a que yo pueda cumplir mi sueño, me parece un acto súper generoso», confesaba la modelo, visiblemente emocionada a la hora de pensar que hay personas que son capaces de «ceder» su vientre para que otros puedan ser padres. Eso es precisamente por lo que la madre de Álex Lequio se ha convertido en el centro de atención de todas las miradas, y que sin embargo, no parece importar negativamente a Marisa: «Yo creo que en realidad es su vida, es su felicidad, es su historia… No se debe opinar tanto tantísimo ni meterse tanto en la vida de los demás. Uno tiene que ser feliz y ella es una decisión que ha tomado que por algo lo habrá tomado», indica, sin querer dar más detalles sobre su posición en esta polémica, aunque dejando claro que entre sus planes no está el de ampliar la familia ni intentarlo nuevamente.