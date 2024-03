El motivo por el que Marisa Jara rompió su relación con Leonardo DiCaprio

Marisa Jara es una de las modelos y actrices más importantes de nuestra industria del entretenimiento. Lleva mucho tiempo trabajando delante de las cámaras, pero todavía esconde grandes secretos, por ejemplo su relación con Leonardo DiCaprio. La historia ha salido de forma imprevista, pero Marisa tiene un gran sentido del espectáculo y ha dado muchos detalles de este romance clandestino. Incluso ha desvelado el motivo de la ruptura: “La comunicación y la energía la necesitaba en español”.

Marisa Jara se enamoró del protagonista de Titanic y ha relatado este romance en ¡De Viernes!, programa que presenta Santi Acosta en Telecinco. “Vamos con una mujer que ha recorrido medio mundo. Es actriz, modelo y además es defensora del fenómeno curvy», anunció Beatriz Archidona. La invitada, más sincera que nunca, abrió su corazón y desveló datos que nadie conocía.

Leonardo DiCaprio en el Festival de Cannes / GTRES

Los fans de Marisa tenían en mente su relación con Manu Tenorio, pero nadie sospechaba que antes de enamorarse del cantante fue novia de Eduardo DiCaprio. “Tras haber superado dos cánceres y haber pasado los años más duros de su vida, Marisa Jara renace como el ave fénix”, comentaron desde el plató de Mediaset. Y lo cierto es que la historia de Marisa es una historia de superación, esfuerzo y muchas sorpresas.

El motivo de la ruptura: Manu Tenorio entró en acción

Marisa ha desvelado que fue algo casual. Se encontró con Leonardo DiCaprio por primera vez en un evento al que acudió de manera improvisada. “Vivía en el Soho en un apartamento con 11 modelos más y en el restaurante de abajo una semana estaba Madonna, otra Leonardo… Y de repente, un día, el director de mi agencia dijo que iban a hacer una fiesta en la casa de Leonardo y lo conocí allí”.

Marisa Jara en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

“Estuvimos hablando, nos gustamos y tal (…) Yo me quedé prendada de él por la película Titanic. Él no me quitaba ojo en todo el tiempo y yo estaba encantada porque él también me gustaba (…) Tuvimos nuestro romance (…) Me pidió el teléfono y empezamos a quedar”, ha comentado la modelo.

Jara regresó a España y conoció a Manu Tenorio. Es ese momento se dio cuenta de que necesitaba otras cosas. Con Leonardo no tenía unos sentimientos fluidos y no conectaba de la misma forma. Fue ella la que tomó la decisión. “Tuvimos una conversación por teléfono y él me dijo ‘ok, haz lo que quieras’ (…) Me invitó a Londres. En un principio le dije que sí, luego que no y eso como que no le sentó muy bien”. Según su relato, el actor no quería romper la relación.

Marisa Jara conoció a Leonardo DiCaprio en Nueva York

Marisa Jara ha empezado su entrevista tranquila, asegurando que estaba “contenta” y “emocionada” por participar en ¡De Viernes! Uno de los colaboradores del programa no ha esperado demasiado y le ha hecho una pregunta muy directa: “Cuéntame, ¿cómo dejas a Leonardo DiCaprio por Manu Tenorio?”

Marisa Jara hablando en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

La invitada, haciendo honor al sentido del humor que siempre le ha caracterizado, ha reconocido que ha hablado de más durante la conversación previa al programa. Pero no tiene miedo a nada, así que ha profundizado en su historia con el actor de Hollywood. “Yo le conocí en Nueva York, en ese momento estaba trabajando muchísimo”

Marisa cuenta que tenía “20 o 21” años cuando conoció a DiCaprio y ha bromeado con el rumor que corre sobre el artista. Su leyenda dice que no está con mujeres mayores, por eso Jara ha declarado: “Ya sabemos que él hasta los 25 sí”.