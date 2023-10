Todas las novias de Leonardo DiCaprio menores de 25 años

Si hay una norma que parece regir las relaciones sentimentales de Leonardo DiCaprio es la conocida como ‘regla de los 25’, o al menos así la han bautizado los usuarios de Internet. Y es que el actor de Hollywood, que cumplirá 49 años el próximo 11 de noviembre, se caracteriza por escoger a siempre como pareja a mujeres mucho más jóvenes que él, en concreto por debajo de esta determinada edad. Este verano se le atribuía una nueva novia y, sorpresa, la joven tenía 25 años.

Se trata de la modelo italiana Vittoria Ceretti, exesposa del DJ Matteo Miller, con quien el protagonista de El lobo de Wall Street era visto paseando por Santa Bárbara, California, compartiendo una actitud muy cómplice. Lo primero que llamó la atención de la joven, por supuesto, fue su edad. Aunque lo de Leo con las mujeres más jóvenes de 25 años parece tener una razón, según relataba una fuente cercana al actor al New York Post: cuando las chicas superan los 25, «buscan más, buscan casarse y sentar la cabeza». «Eso no es lo que quiere Leo. No quiere una familia y no quiere estar rodeado de mujeres que lo presionen por eso», afirmaba esta persona. «Él ha envejecido, pero su gusto no», zanjaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vittoria Ceretti (@vittoria)

Lo cierto es que sus novias no han superado nunca esta edad, a pesar de ser grandes modelos como Bar Refaeli, Erin Heatherton o Toni Garn. Su última pareja estable fue la modelo argentina Camila Morrone. Cuando comenzaron su relación, ella solo tenía 20 años y él 43, sin embargo, esto no supuso ningún obstáculo en su romance, que se rompía a finales del verano de 2022, dos meses después de que ella cumpliese 25 años. ¿Casualidad? Lo cierto es que las redes sociales no tardaron en sacar a la luz numerosos memes con el asunto, porque no era la primera vez que esto ocurría.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone / Gtres

Cuando el actor de cine comenzó su relación con la modelo Gisele Bündchen, ella solo tenía 18 años, pero DiCaprio ya contaba con 24. Su historia de amor se desarrolló felizmente hasta que ella cumplió los 25. Fue entonces cuando ambos terminaron con su romance y comenzó a forjarse ‘la teoría de los 25’ al comprobar una y otra vez el historial amoroso del protagonista de Romeo y Julieta. Idas y venidas con mujeres jóvenes, guapas, con las que rara vez establecía una relación consolidada. Aunque si alguien hacía saltar las alertas a finales de 2022 era la modelo Gigi Hadid, con la que se vinculó al actor y que tenía en ese momento 27 años.

Leonardo DiCaprio y Gisele Bündchen / Gtres

Después de especular sobre si la holandesa, considerada como una de las mejores modelos pagadas del mundo, había robado el corazón del intérprete haciéndole olvidar su propia regla, todo parecía quedar en un simple rumor al ser este vinculado meses después con la joven Vittoria Ceretti. Tras ella, no se le han atribuido al actor californiano nuevas parejas, por lo que podría continuar viéndose con la italiana o bien a la espera de que, de nuevo, el amor llame a su puerta. Eso sí, todo apunta a que la candidata será menor de 25.