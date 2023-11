Otros datos curiosos de Leonardo DiCaprio más allá de su obsesión por las menores de 25 años

Leonardo DiCaprio cumple esta sábado, 11 de noviembre, cuarenta y nueve años. Lo hace en uno de sus mejores momentos personales y profesionales después del estreno de su último trabajo, Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, que el actor protagoniza junto a Robert De Niro y Lily Gladstone; y de gritar a los cuatro vientos que está enamorado de Vittoria Ceretti, la modelo italiana de veinticinco años a quien conoció a mediados de 2023.

Si bien no ha trascendido, por el momento, a partir de cuándo DiCaprio y Ceretti hicieron oficial su romance, sí es cierto que fue el pasado mes de agosto cuando vieron la luz las primeras imágenes de la pareja; no exentas, cabe recordar, de polémica, a consecuencia de la diferencia de más de dos décadas de edad que les separan. Y es que Ceretti cumple con la profecía del veterano actor de decir sí al amor, pero no al compromiso, y de hacer sólo lo primero cuando la mujer que conquista su cinéfilo corazón no supera la barrera de los 25 años.

Leonardo DiCaprio en el Festival de Cannes / Gtres

El por qué de dicha excentricidad es todavía hoy un misterio pero son ejemplos personalidades como Bridget Hall, Kristen Zang, la modelo y actriz que fue novia de DiCaprio desde 1995 y hasta 1999; Naomi Campbell, Amber Valleta y Eva Herzigova, Gisele Bündchen o Camila Morrone. Con esta última, el intérprete de Titanic o Los asesinos de la luna comenzó su romance cuando ella tenía 20 años y él 43. Sin embargo, al mes de cumplir los veinticinco, el actor puso fin a su relación tras cinco años juntos. «Cuando las chicas llegan a los 25, buscan más, buscan casarse y sentar la cabeza. Eso no es lo que quiere Leo. No quiere una familia y no quiere estar rodeado de mujeres que lo presionen por eso», dijeron varios usuarios en la red a este respecto.

Otras excentricidades de Leonardo DiCaprio

La de la edad de las mujeres con las que está no sería, sea como fuere, la única excentricidad de Leonardo DiCaprio. Entre su larga lista de manías, rarezas y datos curiosos, destaca, por ejemplo, que ayudo económicamente a Millvina Dean, la última superviviente que quedó con vida del Titanic; que provocó que la milicia talibán detuviera a 28 peluqueros en Kabul por haber cortado el pelo a varias personas al estilo ‘occidental’; o su trastorno obsesivo-compulsivo por abrir y atravesar puertas o pisar todos los chicles que ve en el suelo. El actor padece dicha enfermedad desde que era niño, sin embargo, ha aprendido a convivir con ello con el paso de los años y, según ha desvelado él mismo, no es algo que haya afectado directamente a su carrera. Excepto durante el rodaje de El aviador, claro.

Leonardo DiCaprio en Ibiza / Gtres

En la película de Martin Scorsese Di Caprio dio vida a Howard Hughes, quien también padecía este trastorno aunque en un grado más severo. «Durante el rodaje lo dejé fluir y nunca escuchaba a la otra voz. Recuerdo a mi maquilladora y a mi asistente llevándome al set y diciendo: Oh, Dios vamos a necesitar 10 minutos para llevarlo al set hoy porque tiene que volver a pisar esa cosa y tocar la puerta de cierta manera y después entrar y volver a salir», explicó el actor en una ocasión a un medio estadounidense. «Me permití a mí mismo hacerlo porque quería que aflorase. Estaba intentando ser el personaje. Fue algo realmente molesto, incluso después del rodaje». añadió.