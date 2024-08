Telecinco presenta ‘Babylon Show’, la declaración de guerra de Carlos Latre a Pablo Motos y Broncano

Telecinco estrena, el lunes 26 de agosto, Babylon Show, su gran apuesta de la temporada en el acces prime time. Así, Carlos Latre, que estrena concreto de permanencia con Mediaset España, se tendrá que ver las caras con el todopoderoso Pablo Motos (El Hormiguero en Antena 3) y con el desembarco de David Broncano (La resistencia) en TVE. Latre sabe que no las tiene todas consigo, que parte con desventaja en cuanto a audiencias se refiere, pero, aún así, se toma su nuevo proyecto con ilusión y «paciencia». De esta manera se ha explicado el presentador y humorista en una rueda de prensa a la que ha acudido OKDIARIO. La nueva apuesta de la cadena se emitirá de lunes a viernes a las 21:50 horas. Esto es algo novedoso puesto que los programas de access suelen ser de lunes a jueves, y también porque supondrá retrasar el inicio de De Viernes en esa última noche. ¿Podrá triunfar este formato que, según sus creadores, quiere ser «un reducto de positividad y buen rollo»? Si la cadena le da una oportunidad y no lo cancela a la semana como hizo con Cuentos Chinos, puede asentarse y retener a un público fiel. De momento, lo que sí se sabe es que el seleccionador nacional Luis de la Fuente será el primero de los invitados del espacio.

Producido por Mediaset España en colaboración con Bigboom Producciones Audiovisuales (que surge de la unión de ERTAL Producciones y Grupo Starlite), Babylon Show contará en cada entrega con la presencia en el plató de grandes invitados de todos los ámbitos y llevará a cabo un divertido análisis de la actualidad de la mano de los ‘mil y un personajes’ que se adentrarán en el universo babylon.

A Latre le acompañará todo un grupo de colaboradores entre los que se encuentran nombres ya consagrados como Javier Sardá (el «padre profesional» de Latre ya que fue el que le descubrió en Crónicas Marcianas), la actriz Yolanda Ramos , Josie (que deja Zapeando- laSexta- para pasarse a las noches de Telecinco), Esperanza Gracia o Marta Torné (quién hará las veces de co-presentadora). Además, Babylon Show contará con rostros más nuevos como Paula Púa, Raúl Maro, Rafa Maza, Borja Sedano, Leonor Lavado, Aldo Comas, Carla Pulpón, Palo Capilla, María Valero y Walter Capdevila.

Latre contra Pablo Motos y David Broncano

«Sí, he firmado un contrato con Mediaset. Hombre, tenía que atarlo bien para dejar dos de los mejores programas de la televisión», nos ha confesado Carlos Latre en la presentación de Babylon Show que celebró Mediaset España el miércoles 21 de agosto. El humorista, efectivamente, ha dado un salto al vació. Y es que tras muchos años como parte del jurado de Tu Cara me suena y como colaborador de El Hormiguero (ambos en Antena 3), ahora se pasa a la competencia pero lo hace con un proyecto en el que cree, aunque sabe que parte con desventaja en cuanto a la audiencia se refiere. «Yo no tengo ninguna aspiración y sé el desierto por el que vamos a tener que pasar. Primero, porque ya estamos prejuzgados. Yo no había dicho nada del programa y ya estaba muerto sentenciado y enterrado. Lo que voy a intentar es no mirar a los lados, sino de frente, y no ver lo que hacen Pablo y David, sino que mi objetivo es crear el ambiente Babylon, que la gente conozca a los colaboradores, nuestro estilo».

Pero para sus dos grandes contrincantes, Latre sólo tiene buenas palabras. De Motos asegura que «tiene una capacidad de trabajo brutal. Pablo es Pablo. Es historia de la televisión, porque lleva 18 años siendo líder y tiene a Jorge Salvador al lado, que es el tío más listo de la tele. Admiración absoluta». De Broncano se considera un gran fan. «Yo llego como David: nos han dado la oportunidad, vamos a hacerlo, vamos a pasarlo bien y a ver qué pasa».

Latre, encantador con la prensa, admite que «tras 25 años de carrera” no quiere aburrirse, que por eso ha aceptado el reto de hacer un programa en el que predomine el humor y con una línea editorial muy clara: «Somos apolíticos, arreligiosos y lo tomamos todo con distancia y siempre con sentido del humor. Nuestra vocación es que el público diga: Qué ha pasado hoy y cómo lo van a tratar estos locos”. Además, ha asegurado que: «No lo tomo como una responsabilidad porque después de 25 años, como decía el maestro Mainat, sólo hacemos televisión. Entre las preocupaciones del CIS no está si un programa es mejor o peor».