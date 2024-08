Telecinco cancela la emisión del programa de ‘De viernes’ de hoy

De viernes ha terminado su primera temporada como una de las alegrías de la renovada programación de Telecinco, aunque el canal ha decidido cancelar su emisión de hoy, viernes 16 de agosto de 2024. Por primera vez, Bea Archidona y Santi Acosta faltarán a su cita con los espectadores del programa.

Desde su estreno el pasado mes de octubre, el espacio se ha convertido en la gran apuesta de la cadena en el mundo del corazón y los resultados son satisfactorios. Llegó con la complicada labor de cubrir el hueco de un Deluxe que vivía sus horas más bajas y no que dejaba de cambiar de día su emisión por los malos datos.

Con el paso del tiempo ha conseguido asentarse gracias a sus grandes exclusivas y ha conseguido marcar en muchos momentos la actualidad del mundo rosa. De su plató comenzaron las polémicas de Ángel Cristo Jr. con su familia o el salto a la fama de Carlo Costanzia antes incluso de comenzar su relación con Alejandra Rubio.

La familia Campos ha sido también protagonista de este tiempo, especialmente tras el paso de Carmen Borrego por Supervivientes y el embarazo de Alejandra. La última trama del momento, la de Álvaro Escassi y María José Suárez, también se ha vivido intensamente allí, siendo el programa que ha tenido a los dos protagonistas de esta pareja tras su ruptura.

En mitad del puente de agosto, Telecinco ha decidido dar descanso al programa y a todo su equipo para evitar la bajada de audiencia del gran festivo del año. El consumo televisivo baja de manera estrepitosa en verano y si a eso se le suma un largo puente y el cambio de quincena, es el momento en el que las audiencias bajen mucho.

Para evitar estos malos datos han preparado un recopilatorio de los mejores momentos de esta temporada de De viernes. De esta manera Bea Archidona podrá disfrutar de algún día libre este verano, ya que compagina su labor en TardeAR como sustituta de Ana Rosa Quintana con presentar cada semana junto a Santi Acosta.

Con su ausencia se perderán la polémica del momento al no poder cubrir la separación de Álvaro Morata y Alice Campello, o la reciente polémica de Maite Galdeano contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Tendrán que ser programas como Vamos a ver o TardeAR los que sigan la evolución de estas noticias. Tampoco podrán hablar estos días del culebrón de la famila de Frank Cuesta, que ya han dejado caer que han recibido ofertas del programa para que Yuyee y Zape, el mote con el que se conoce a su hijo, vayan al programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De viernes (@deviernestv)

Por el momento Mediaset no ha comunicado cuándo volverá el programa, pero es muy posible que deje descansar a todo su equipo hasta el próximo viernes 30 de agosto, fecha en la que muchas programaciones darán comienzo en las grandes cadenas. Ese podría ser el arranque de la nueva temporada de Telecinco y del reto de De viernes de intentar superar a las grandes ofertas de Antena 3 como El Desafío o Tu cara me suena, que esta temporada le han ganado la batalla en audiencias. Aunque no está confirmado, todo apunta a que la cadena de Atresmedia competirá con López y Leal contra el canal.