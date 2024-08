Frank Cuesta cuenta, por fin, la verdad del arresto de Yuyee: «Entiendo que sea una enferma»

Frank Cuesta ha saltado a la actualidad del mundo del corazón desde que comenzase a contar los problemas que está viviendo para mantener su santuario de animales en Tailandia. El penúltimo capítulo han sido las palabras del experto en animales haciendo públicos los problemas con las drogas de Yuyee, su ex mujer y madre de sus hijos.

El ex presentador de programas tan exitosos como Frank de la Jungla y Wild Frank ha confiado en el youtuber Javi Oliveira para contarle los problemas que sufrió durante años por culpa de las adicciones de la que fue su pareja. Este es un nuevo giro de los acontecimientos llega después de que durante años negase que la tailandesa entrase en la cárcel por tenencia de drogas y que luchase por su salida asegurando que todo fue un complot.

Después de años defendiendo su inocencia en todos los medios de comunicación y en redes sociales, todo ha resultado ser mentira. Cuesta no ha perdido la oportunidad de arremeter contra ella después de los problemas que está teniendo para recaudar el dinero para mantener su querido santuario.

Después de obligarle a pagar un alquiler y de negociar la venta de los terrenos por cerca de 250.000 euros, la familia ha entrado en una guerra de reproches en diferentes entrevistas. La gota que ha colmado el vaso ha sido la entrevista de la tailandesa concedida a El Mundo en la que la que contado que el herpetólogo no había sido buen marido y que se había sentido anulada durante años.

«Chica, eras una alcohólica, eres una drogadicta, y los que hemos sufrido somos tus hijos y yo en una casa», ha dicho muy enfadado en el canal de YouTube de Oliveira. Lejos de admitir que los problemas de familia fueran por su culpa, Frank acusa a su ex: «Hemos estado pagando toda su mierda. ¿Qué es lo siguiente? ¿Que he pegado a mis hijos?».

Otra de las acusaciones a las que se ha enfrentado son las de haber ido bajando la pensión alimenticia que le pasaba cada mes. Ante estos, el herpetólogo asegura que tenía una buena razón para hacerlo: «Cuando te das cuenta de que no hay dinero ahorrado y hay un maromo en casa que está viviendo la fiesta y yo la estoy pagando… entonces ya no».

El punto más polémico de la entrevista ha sido el arresto de su ex mujer en un aeropuerto de Bangkok en el regreso de un viaje a Vietnam. Durante años defendió que se trata de una encerrona para hacer pagar a su familia sus acusaciones a políticos por el trato hacia los animales, pero ha admitido que aquello fue todo una mentira.

Tal y como ha contado, el arresto se produjo después de que ella tuviera que pasar por un centro de rehabilitación y de que llegase «borracha» al aeropuerto. Allí fue detenida y durante el registro le encontraron «una bolsita vacía de cocaína», unos detalles que hasta ahora se habían intentado negar por la familia.

Desde el momento de la detención y hasta el año 2020, momento en el que fue liberada, Cuesta no se separó de su lado y la cuidó en todo lo posible, además de conceder todo tipo de entrevistas para poner a la opinión pública de su lado, algo que consiguió al conseguir que el lema #FreeYuyee se convirtiese en viral. Todo aquel movimiento ha resultado ser una enorme mentira y era una careta para esconder los problemas que tenía.

Por si no fuera suficiente, la familia Cuesta parece que saltará al terreno de los programas de televisión, ya que Zorro y la propia Yuyee han tenido ofertas de programas de televisión. Por los datos que se han dado en la citada entrevista, todo apunta a que sería el programa De viernes el que habría hecho una oferta a madre e hijo para hablar de todo. «Te digo yo que si le van a dar un dinero ella va a ir», ha sentenciado Frank.

Al parecer, se esta diciendo por ahi, que no pagaba una supuesta pension a mi ex. Es cierto!! Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre Jan2023 y Julio 2024…170,000 euros pic.twitter.com/ehvLNLa5oo

— Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 14, 2024