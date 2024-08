El plan de Frank Cuesta para salvar su santuario de animales en Tailandia

Frank Cuesta es una persona que no se rinde y eso lo está demostrando ante sus seguidores después de que la vida le hay puesto una nueva piedra en el camino. Esta vez tendrá que luchar por recomprar su santuario de animales en Tailandia para poder continuar con su propósito de ayudarles, algo que tendrá que hacer después de pagar una gran cantidad de dinero a Yuyee, su ex mujer.

En Happy FM llevamos varios días explicando el calvario que está viviendo el presentador de Frank de la Jungla y Wild Frank desde hace meses. Para entenderlo, hay que explicar que pese a llevar años viviendo en el país asiático no puede tener una propiedad a su nombre. Allí las leyes son muy distintas a las de Europa y solo los nacidos y con nacionalidad tailandesa pueden.

Con toda la confianza del mundo, Cuesta confió en su ex pareja, por lo que en 2020 decidió abandonar su carrera en televisión y utilizar todos sus ahorros para comprar los terrenos en los que ahora se encuentran los animales. Aunque él pagó, es ella quien figura como propietaria, una jugada para evitar las leyes del país.

La confianza en ella era total y estaba previsto que las escrituras cambiasen a los hijos de la pareja cuando cumpliesen la mayoría de edad. Zape ya es mayor de edad, pero eligió la nacionalidad española, por lo que no se pudieron cambiar a su nombre, teniendo que esperar a este año, cuando Zorro ha cumplido 18 años.

Yuyee, ex de Frank Cuesta, le pide 225.000€ por su Santuario, y la pareja actual de Yuyee 3.500€ como alquiler (ya que si no naces en Tailandia no puedes tener propiedades allí). La mujer por la que Cuesta removió cielo y tierra para sacarla de prisión. pic.twitter.com/swLOKPrYlk

