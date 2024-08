El calvario de Frank Cuesta no se acaba: ahora es denunciado por Yuyee y su pareja

Frank Cuesta sigue luchando por mantener su santuario de animales cueste lo que cueste, pero sus problemas siguen aumentando. Después de anunciar un acuerdo para recomprarlo, todo ha dado una vuelta más y ahora ha sido denunciado por Yuyee, su ex mujer, y su actual pareja.

Hay que recordar que los terrenos en los que ahora mismo se encuentra su refugio de animales están a nombre de ella pese a que asegura que el dinero para su compra lo puso él. Esta decisión la tomó en el año 2020, cuando ella acababa de salir de la cárcel gracias a que él había luchado durante años.

Yuyee, ex de Frank Cuesta, le pide 225.000€ por su Santuario, y la pareja actual de Yuyee 3.500€ como alquiler (ya que si no naces en Tailandia no puedes tener propiedades allí). La mujer por la que Cuesta removió cielo y tierra para sacarla de prisión. pic.twitter.com/swLOKPrYlk — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) August 4, 2024

Las leyes tailandesas no permiten que nadie no sea tailandés o sea nacionalidad tenga propiedades a su nombre, por lo que el acuerdo fue que estarían a nombre de Yuyee hasta que sus hijos fuese mayores de edad, momento en el que pasarían a ellos. Zape ha elegido la nacionalidad española, por lo que Frank ha tenido que esperar hasta que Zorro cumpliese 18 años, algo que ha ocurrido recientemente, pero no se cumplió el acuerdo.

Tras muchos tiras y aflojas, la tailandesa ha estado cobrando un alquiler a su ex marido y ha llegado a un acuerdo para que pague 225.000 euros, divididos en cuatro pagos, para recuperar el terreno. Se trata de una recompra, ya que Cuesta fue quien pagó con sus ahorros, pero antes que perder la salud, decidió aceptar este injusto trato.

Todo parecía arreglado, pero Frank Cuesta ha sido denunciado

El pasado domingo hizo un directo en el que anunció el acuerdo y celebraba que en un tiempo recuperaría el control de su querido santuario, pero solo dos días le ha durado la alegría. Este miércoles ha anunciado que ha sido denunciado por Yuyee y su actual pareja.

Pues nada…denuncia en la policia porque resulta que la parejita no se siente segura por las amenazas que ciertos despojos le han hecho en internet y claro, yo soy el causante. No hay manera de librarse de este drama!!!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 7, 2024

«Pues nada…, denuncia en la policía porque resulta que la parejita no se siente segura por las amenazas que ciertos despojos le han hecho en internet y, claro, yo soy el causante. ¡No hay manera de librarse de este drama!», ha contado en la red social X (antes conocida como Twitter).

Los fans del ex presentador de Frank de la jungla y Wild Frank parece que se han querido vengar buscando a la pareja en redes sociales. Pese a que él no ha pedido que lo hagan, contar toda esta historia en sus directos ha sido lo que ha llevado a que hayan tomado la decisión de denunciarle.

Cuando dio a conocer todo este problema, el herpetólogo apuntaba a que su relación con su ex mujer y madre de sus hijos parecía ir bien, pero que todo se ha torcido desde que ha comenzado una nueva relación sentimental. «Todo esto comienza para mí cuando empieza una nueva relación que tiene. Y de repente empiezan las dudas, los resquemores, no sé si rencores, no sé si cualquier cosa», explicaba.

Cuesta creer que hayan llegado a esta situación después de que el español luchase durante años por conseguir la libertad de ella, pese a que ya estaban separados. Durante mucho tiempo utilizó su fama para protestar por la detención injusta que sufrió por lo que asegura que fue una venganza por su labor por los animales y sus acusaciones al Gobierno Tailandés. Yuyee fue acusada de posesión de drogas, algo que siempre negó, y pasó varios años encarcelada hasta que su caso fue revisado y en 2020 recuperó la libertad.

El plan para recuperar su santuario

Antes de recibir la noticia de la denuncia tenía prevista una emisión en directo de cinco días seguidos en su canal de Kick, la plataforma competencia de Twitch, que comenzará el viernes 9 de agosto. En su mensaje lanzado a sus fans, pide que todo el que pueda ayude a la causa suscribiéndose a su canal o regalando membresías, además de pedir a otros streamers que ayuden a promocionar esta acción.

De esta manera pretende conseguir en pocos días reunir el dinero necesario para «pagar este chantaje», como lo denomina, y poder poner las tierras a nombre de sus hijos mayores y que «nadie más las pueda tocar».