Frank Cuesta contesta a Yuyee y enseña el dinero que le pasaba cada mes: «170.000 euros»

Frank Cuesta continúa siendo noticia por sus problemas con su ex mujer y su intento por salvar su santuario de animales en Tailandia. El que fuera presentador de Frank de la Jungla ha contestado a Yuyee, su ex mujer, tras las acusaciones de no pagarle la pensión correspondiente tras su divorcio.

El culebrón sigue mientras los fans continúan donando dinero a través de sus suscripciones en el eterno directo que Cuesta comenzó el pasado viernes en su canal de Kick -plataforma competencia a Twitch y YouTube-. El entrenador de tenis ha recibido el apoyo de grandes amigos como los youtubers Plex o Javi Oliveira.

También ha querido mostrarle su apoyo en público su hijo Zape, que en realidad se llama Félix, y que ha concedido una entrevista para criticar la actitud de su madre. «Mi padre no es un santo, lo sabemos todos. No hay nada que ha hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto, no se me ocurre nada», le ha reprochado.

El hijo de Frank ha desvelado que su relación nunca ha sido muy buena: «Ha sido todo bastante complicado desde hace mucho tiempo, pero nunca pensaba que iba a hacer algo así. No me lo esperaba para nada». El chico se encuentra actualmente en España para continuar su carrera como futbolista y está preparándose para comenzar la temporada en su nuevo equipo.

La polémica entrevista de la ex mujer de Frank Cuesta

La que hasta ahora guardaba silencio es Yuyee, pero ha hablado por primera vez en una entrevista concedida a El Mundo, donde explica una versión muy distinta de lo sucedido. Según su relato, los problemas con el santuario han sido provocados porque está a su nombre y si hubiera algún problema legal ella tendría que responder, teniendo miedo de volver a entrar en la cárcel después de pasar seis años por tenencia de drogas.

Para evitar esos posibles problemas, la tailandesa decidió comenzar a cobrar un alquiler a su ex marido, de esta forma figuraría en alguna parte que la persona que hace uso del terrero es él. El último acuerdo hasta el momento era pagar 250.000 euros en cuatro plazos, aunque hace solo unas horas lo rebajó a 190.000 euros y hacerlo en un solo plazo para poder poner el terrero a nombre de sus hijos -no puede estar a nombre de Cuesta por no tener nacionalidad tailandesa-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yuyee Alissa Intusmith (@yuyeeyuyee)

La nueva polémica llega con la pensión alimenticia, ya que Yuyee decidió no firmar un acuerdo sobre este tema y confiar en el padre de sus hijos, pero lo cierto es que las cosas no salieron como ella pensada. «Cada vez que llegaba la hora de pagar, la cantidad cambiaba y se reducía. Cuando le preguntaba al respecto, sus respuestas no eran amables ni claras», ha dicho al citado medio.

Según ella, los problemas llegaron cuando comenzó una nueva relación: «Cuando conocí a Chris, Frank redujo mi pensión a 100.000 baht (unos 2.500 euros) y luego todavía rebajó más la cantidad». Según ella, Cuesta debe darle el dinero suficiente para llevar el mismo ritmo de vida que cuando estaban casados, ya que asegura que es lo que dicen las leyes del país.

La reacción tras la entrevista

Mientras intenta conseguir el dinero para salvar el santuario, el creador de contenido ha querido mostrar los documentos del banco de las transferencias que confirman las palabras de Yuyee, ya que las cantidades que le pasaba no eran fijas y fueron disminuyendo, aunque él lo explicado.

Al parecer, se esta diciendo por ahi, que no pagaba una supuesta pension a mi ex. Es cierto!! Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre Jan2023 y Julio 2024…170,000 euros pic.twitter.com/ehvLNLa5oo — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 14, 2024

«Al parecer, se esta diciendo por ahí, que no pagaba una supuesta pensión a mi ex. Es cierto!! Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre enero 2023 y Julio 2024…170.000 euros», ha publicado en X (antes conocida como Twitter).

«En todo el 2023 y hasta febrero de 2024 aparte del santuario, trabajaba todas las noches 3-4 horas online para Google para poder ahorrar dinero para la familia», así cuenta que durante muchos meses se convirtió en youtuber (YouTube pertenece a Google) para conseguir más ingresos.