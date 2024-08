El hijo de Frank Cuesta y Yuyee se pronuncia sobre la polémica de sus padres

La vida familiar de Frank Cuesta se ha convertido en el tema del verano en el mundo de la prensa después de que saliese a la luz la posibilidad de perder su querido santuario de animales en Tailandia. El último en hablar sobre este tema ha sido Zape -que en realidad se llama Félix- y que ha cargado contra su madre en una entrevista.

El experto en animales comenzó el viernes un directo durante varios días en redes sociales para conseguir los 250.000 euros que le pide su ex mujer para poder recuperar los terrenos y poder ponerlos a nombre de sus hijos. Hasta este lunes ha estado pidiendo ayuda a sus seguidores para cumplir el reto y ha reunido a varios amigos youtubers para darle apoyo, siendo el plato fuerte una aparición de su hijo Zape.

Este problema, al menos según la versión de Cuesta, viene porque solo las personas con nacionalidad tailandesa pueden tener propiedades a su nombre en el país, por eso el santuario está legalmente a nombre de Yuyee. La intención era cambiarlo a nombre de los hijos de la pareja, pero todo se ha complicado en los últimos meses llegando a pedir un alquiler por su uso o poniendo un precio de venta por parte de ella.

El joven, que ha elegido la nacionalidad española y está comenzado su carrera como futbolista en nuestro país, ha dado una entrevista en exclusiva a Javi Oliveira, un conocido youtuber. En ella no duda en cargar contra su madre por la situación que está viviendo: «Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes».

No duda en salir en defensa de su padre y mostrarle su apoyo en público: «Mi padre no es un santo, lo sabemos todos. No hay nada que ha hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto, no se me ocurre nada».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saris Felix Cuesta (@zapecuesta)

Tal y como cuenta en el vídeo, con Yuyee hace tiempo que no habla, por lo que aprovecha el momento para mandarle un mensaje: «Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida». Además, explica que su relación con ella es mala: «Personalmente, nunca he tenido muy buena relación con mi madre. Ha sido todo bastante complicado desde hace mucho tiempo, pero nunca pensaba que iba a hacer algo así. No me lo esperaba para nada».

El hijo de Frank Cuesta acusa a la nueva pareja de su madre de ser el origen de los problemas

Félix, aunque todo el mundo le conozca por el mote cariñoso de Zape, asegura que todo ha cambiado desde que Yuyee ha cambiado mucho desde que saliese de la cárcel y comenzase una nueva relación. «Me parece raro que justo cuando empieza una nueva relación comenzaron los rencores hacia mi padre», comenta.

Finalmente, el joven futbolista confiesa que piensa que es todo un problema de dinero: «Mi padre es el que ha estado pagando todo y cubriendo todos los gastos. Ahora conoce ella a otra persona que es de los ricos de Tailandia y no trabaja».

El último giro de los acontecimientos

💬 “Tú has sido muy bueno conmigo en nuestro matrimonio, aprecio todo lo que has hecho por mí y estoy agradecida. Te lo dejo en 7,5 millones de bats y transfiero el santuario”. 🪴 El último mensaje de Yuyee a Frank Cuesta sobre el santuario. pic.twitter.com/Nq1GSMYPaf — Javi Oliveira (@javioliveira) August 11, 2024

Hasta hace solo unas horas, Frank debía pagar en cuatro plazos los 250.000 euros que su ex mujer le había pedido por darle en cuatro plazos el control a sus hijos de los terrenos del santuario. Tras el directo y las declaraciones de Zape, Yuyee ha vuelto a cambiar de opinión y le ha ofreción un nuevo trato.

En un mensaje enviado en pleno directo, la tailandesa le ha reconocido haberse portado muy bien durante su matrimonio y por eso le ofrecía la posibilidad de pagar 7,5 millones de bats, que al cambio son unos 195.000 euros, para transferir por completo el santuario.