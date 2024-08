Bea Archidona da un toque de atención a Marta López en ‘TardeAR’: «Le está dando la tarde»

Marta López ha conseguido sacar de sus casillas a todos sus compañeros de TardeAR por culpa de Álvaro Escassi. La colaboradora se ha encendido al hablar del jinete y de su posible relación con Hiba Abouk durante el programa de este martes y Bea Archidona le ha llamado la atención.

Un vídeos haciendo un plato tan típico como unas patatas con choco ha sido la prueba de que el ex de María José Suárez se estaría viendo todavía con la actriz, un tema que ha llenado muchos minutos durante la tarde. La prueba a la que se agarraban los colaboradores es que esa receta la habría aprendido con la madre de la ex Miss España.

Esto le ha parecido un golpe bajo a Marta López, que no ha podido contenerse durante la sección Salsear. «Lo peor es que sé que María José no ha dicho nada, entonces ¿quién ha dicho que ese plató se lo enseñó su ex suegra? ¿Para qué filtras esto Álvaro? Para hacer daño. Es el topo», le acusaba la madrileña.

Omar Suárez ha querido corregir a su compañera recordándole que el vídeo lo ha colgado Hiba en su cuenta de Instagram, no Álvaro, pero no le ha servido de nada. López ha comenzado a gritar sin dejar a sus compañeros intervenir sin llegar a entender que en este caso no podía ser una provocación de Escassi, pero ella ha seguido empeñada en este tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta López (@martalopeztv)

Para la colaboradora era todo una provocación porque ese plató se lo enseñó su ex suegra, por lo que es una falta de respeto hacerla con otra pareja y encima compartirlo en redes para que lo vean los afectados. Omar defendía que en todo caso, la culpable de este gesto es Hiba, pero López se ha mantenido en su opinión de que el que ha filtrado el dato de que la receta la conocía gracias a la madre de María José ha sido Álvaro.

«Lo único que quiere es seguir dando por saco a María José», ha sentenciado Marta, que ha dejado claro que tiene mucho rencor contra el ex concursante de MasterChef. «Echa para atrás todos los programas. Porque me parece un jeta y que ha hecho las cosas fatal, punto», ha contestado al ser preguntada por su odio hacia él.

Marisa Martín Blázquez se ha unido a las quejas después de que su compañera siguiera hablando cuando trataba de dar algunos datos: ¡Cómo estás hoy de alterada!». Tras esto, Omar ha querido recordar que María José no se ha olvidado del asunto y que ha utilizado las redes sociales para mandar indirectas a su ex con canciones en las redes, provocando que Marta volviese a la carga: «Qué pesado, dejarla en paz».

El que fuera reportero de Sálvame durante años se ha cansado de las interrupciones y los gritos de su compañera y ha pedido ayuda: «No me pongan a esta señora al lado que está todo el rato gritando». Bea Archidona, presentadora del espacio le ha apoyado y ha pedido al resto colaboradores del sofá que le cambiasen el sitio para sentarse con López.

«Es que le está dando la tarde», les decía, pero todos se han negado a pasar por ese calvario. Su show no ha acabado ahí, ya que durante los siguientes momentos ha seguido pisando a todo el mundo provocando la desesperación de la conductora: «Marta hoy está desatada».