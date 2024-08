Kiko Jiménez desvela la razón del conflicto con Maite Galdeano

Hace unas semanas, mientras Sofía Suescun se encontraba participando en Supervivientes All Stars, ya comenzaron a sonar las alarmas. Durante una de las galas del reality, Maite Galdeano no tuvo reparos en insinuar que su relación con Kiko Jiménez, el novio de su hija, se encontraba tocada.

Aunque ambos intentaron disimilar la situación para no perjudicar el concurso de la influencer, lo cierto es que, ahora, todo ha terminado por estallar. Galdeano ha acudido a sus redes sociales para comunicar de manera pública que ha sido echada de la peor manera de la casa de su hija. Unas declaraciones donde no ha dejado bien parados a los jóvenes.

Durante las últimas horas, Maite Galdeano ha criticado duramente a Kiko Jiménez y a su hija. Una situación por la que la pareja, a priori, optó por mantenerse al margen y guardar silencio. Pero, en la tarde del pasado 15 de agosto, el tertuliano televisivo acudió a Fiesta para contar su versión de la polémica familiar.

«No quiero meterme mucho, porque esto es entre la relación de madre e hija. Yo tengo mi propia casa, no he echado a nadie de su casa, porque no vivo con Sofía. Yo siempre he respetado su relación, pero esto es un tema de ellas dos», comenzó recalcando. Unas palabras con las que dejaba claro que la que había echado de casa a la de Pamplona fue Sofía Suescun, no él.

«Tiene un brote de celos y no quiere que nadie se acerque a su hija, puede ser cualquiera. Dice barbaridades que duelen. Yo también tengo madre, tengo un abuelo que está muy mayor, y están sufriendo bastante. Sobre todo Sofía, que lo está pasando fatal, pasó una noche muy dura», explica.

Maite Galdeano no ha tenido reparos en comparar a su yerno con Antonio David Flores, ex pareja de Rocío Carrasco. Una serie de palabras muy alarmantes que Kiko Jiménez no piensa dejar pasar. «Ella tenía ganas de hacer esto, de crear esta situación. Me mandó un mensaje que para mí fue duro, hablando en términos muy despectivos», señaló.

Kiko Jiménez en Fiesta: «Es un tema muy delicado y debe ponerse en manos de profesionales»

«A mí me hizo daño ese mensaje. Sofía valora lo que yo hago por ella y por nuestra relación familiar con su madre. Lo que siempre he hecho es ceder e incluso tragar en muchas situaciones y hacer de tripas corazón», afirma. Kiko Jiménez ha confesado que no le temblará el pulso a la hora de tomar acciones legales, pero ha insistido en el hecho de que su suegra necesita ayuda psicológica.

«Estamos estudiando todo, no solo lo que dice en público sino lo que dice en privado, que es mucho más grave. Es un tema muy delicado y debe ponerse en manos de profesionales, porque cuando pase algo nos echaremos las manos a la cabeza», comenta.

De momento, se desconoce cómo va a continuar este enfrentamiento familiar. Lo más probable es que algunos de los involucrados acuda a De Viernes, programa de Telecinco, para dar una exclusiva del tema. Sin embargo, este viernes, día 16 de agosto, no será el momento.

El equipo del programa ha decidido tomarse unas merecidas vacaciones y han aprovechado los días de desconexión de este puente. De Viernes podría regresar a su horario habitual el próximo 30 de agosto. ¿Será Kiko Jiménez, Maite Galdeano o Sofía Suescun algunos de los protagonistas de su siguiente emisión? Pronto lo veremos.