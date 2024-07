Kiko Jiménez y Maite Galdeano tienen un tenso momento en plató: «No me hace gracia esta situación»

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Sofía Suescun reconocía a Lola que intuía que algo no estaba marchando bien en España. Y parece no estar equivocada, puesto que Kiko Jiménez y Maite Galdeano protagonizaron un tenso momento en plató.

Hablando con su compañera en Supervivientes All Stars, Sofía Suescun no pudo evitar preguntarse lo siguiente: «¿Estará pasando algo fuera?». Acto seguido, la de Pamplona desveló la verdadera razón tras esos miedos que siente: «Cuando estoy yo siento que está todo en orden, pero es que es irme y no sabes cómo te puedes encontrar mi casa».

Y añadió: «El uno se pelea con el uno, el otro con el otro… espero que Kiko esté poniendo orden porque es como que siento que esa casa sin mí se pone patas arriba y es incontrolable». En plató, Kiko Jiménez reconocía que le daba muchísima pena ver cómo Sofía Suescun estaba preocupada por lo que podía estar pasando fuera.

«Le dará ansiedad pensar que no está ella y que nos deja aquí a todos, que está su madre, su hermano, yo… todos tenemos mucho carácter, somos como somos y ya nos conocemos», aseguró el ex concursante de Supervivientes 2024. A pesar de que aseguró que «todo estaba bien», Maite Galdeano hizo saltar las alarmas con una inesperada confesión.

«En estos momentos he preferido estar sola porque Kiko es el novio de mi hija y yo me encuentro muy bien así», expresó la madre de Sofía Suescun, alegando que «podía ser» que hubiese habido una discusión en casa. Kiko Jiménez, por su parte, insistió en quitar hierro al asunto: «No ha ocurrido nada y está todo bien».

Sandra Barneda quiso seguir indagando en el asunto, preguntando a Maite Galdeano si lo ocurrido con su yerno podría llegar a «romper el corazón de Sofía», y ella no tardó en responder: «A lo mejor». Kiko Jiménez trató de cortar de raíz el tenso momento que se estaba viviendo en directo: «No me hace gracia esta situación, la mayor preocupación de Sofía es que esté todo bien».

Acto seguido, el andaluz fue mucho más allá: «Lo que no puede ser es que estemos ella y yo como si fuéramos pareja. Ella es mi suegra. Está muy bien que ella haga su vida y yo también hago la mía. Nuestro vínculo es Sofía y está a 8.000 kilómetros». Al tener los dos tanto carácter, Maite Galdeano explicó el motivo de esta contundente decisión: «Quiero mucho a mi hija, por ella muero. El amor de una madre es infinito. No pasa nada, pero he preferido tomar esta situación».