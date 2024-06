‘Supervivientes All Stars’: ¿quiénes son los primeros nominados de la edición?

Supervivientes All Stars no ha hecho sino comenzar su andadura por la parrilla televisiva española, pero las tensiones entre sus participantes no han tardado en surgir. La pasada noche del 23 de junio Jorge Javier Vázquez dio inicio a una gala que ya prometía, desde el principio, venir pisando fuerte.

Uno de los primeros temas que abarcaba la noche era conocer la decisión definitiva de Adara Molinero. La influencer amenazó desde el primer día con abandonar el reality al no sentirse bien. Con el objetivo de animarla, la organización del programa le concedió un plazo de tres días para que se pensase bien su decisión. Por ello, todos los ojos estuvieron en ella.

Tras decidir continuar su andadura por Honduras, Molinero tuvo que lanzarse del helicóptero para poder reunirse con el resto de sus compañeros. Posteriormente, los concursantes debutaron la primera prueba de líder de la edición. Un juego donde Abraham García se alzó con el preciado collar de líder, salvándose así de ser nominado por sus compañeros.

Un paso muy importante que minutos después provocó que las celebridades se enfrentasen a sus primeras nominaciones. Desde la Palapa, uno a uno fue revelando el nombre del concursante que quería fuera del concurso. Un conjunto de nominaciones donde Adara Molinero salió muy mal parada.

«Nomino a Adara porque es a la única a la que le ha costado arrancar el concurso y no he tenido relación con ella», señaló Lola. «Nomino a Adara porque me llevo con todos bien, me parece una niña muy buena, pero si me tengo que regir por el concurso y llevamos días pasándolo mal… Lo siento, pero me tengo que regir por supervivencia», explicó Alejandro Nieto.

Estar tres días planteándose su concurso ha afectado negativamente a Molinero, pues sus compañeros consideran que ya juega con ventaja. «Creo que todos los actos tienen consecuencias, venir tres días tarde es la consecuencia y nomino a Adara», argumentó Logan Sampedro. «Nomino a Adara, no es porque sea ella, no es por la cobardía de quien llega el último», sentenció Marta Peñate.

Lejos de quedar ahí, las siguientes concursantes con mayor número de nominaciones fueron Lola, Olga Moreno, Marta Peñate y Sofía Suescun. Todas estaban empatadas en puntos, por lo que el líder del grupo se vio obligado a elegir a una de ellas como la nominada oficial.

Primeros nominados de Supervivientes All Stars

De esta manera, Abraham García dictó sentencia a Olga Moreno. Una elección con la que salvaba de la expulsión al resto de sus compañeras. Asimismo, el siguiente expulsado de la lista ha sido Jorge Pérez, pues fue el elegido por el líder como nominado directo.

«Es un tío excepcional, pero él también estaba mal llorando esta mañana y está mal con el brazo», se excusó García. Por lo tanto, los nombres son claros. Adara Molinero, Olga Moreno y Jorge García se disputan su permanencia en el programa al ser los primeros nominados de la edición.