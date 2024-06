Adara Molinero, al límite, se niega a tirarse del helicóptero en ‘Supervivientes All Stars’: «Tengo terror»

El pasado jueves 20 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del estreno de Supervivientes All Stars. De esta manera, fuimos testigos de cómo Marta Peñate tuvo un peligroso gesto antes de saltar del helicóptero, pero también vimos cómo Adara Molinero estaba verdaderamente al límite. ¡Tanto es así que amenazó con abandonar el concurso!

Antes de subirse al helicóptero, la ganadora de GH VIP 7 no dejaba de llorar y estaba visiblemente nerviosa. Olga Moreno trató de tranquilizarla, pero la joven no dejaba de repetir, una y otra vez, que se había «equivocado al tomar la decisión» de volver a participar en este reality tan extremo. Nada más llegar a Honduras, miles de recuerdos negativos de lo que vivió invadieron su mente.

En un momento dado de la noche, Jorge Javier Vázquez conectó con el campeón y la subcampeona de Supervivientes 2023 antes de que despegase el helicóptero. Ella seguía insistiendo en que no podía hacerlo, mientras pedía perdón por sentirse así: «Venía con mucha ilusión… pero me ha pasado aquí. Ha sido ver esto y empezar a recordar mi edición y no puedo. Me da pánico, tengo terror a volver a pasarlo así de mal».

El tiempo pasó y Adara, finalmente, accedió a subirse al helicóptero junto a Bosco Blach Martínez-Bordiú. El joven no dejó de tener bonitos gestos hacia ella, al ser consciente de que no lo estaba pasando nada bien. Poco después, el ganador de Supervivientes 2023 se tiró del helicóptero, protagonizando un salto de récord. Ella, por su parte, se negó en rotundo a tirarse: «Me da miedo el hambre, estar tirados en la arena… Todo. Es durísimo», reconoció, entre lágrimas.

A pesar de las palabras de aliento de Jorge Javier Vázquez, éste no logró hacerle cambiar de opinión: «Lo siento si he decepcionado a alguien», dijo entre lágrimas. El presentador le propuso tirarse del helicóptero y esperar al domingo para tomar una decisión a la hora de abandonar Supervivientes All Stars: «Es tu decisión, no te preocupes, me hubiera gustado que lo hubieras hecho, pero si no te ves capaz… me da mucha pena verte así».

Y añadió: «El helicóptero vuelve al helipuerto. No vas a hacer algo que no quieres y que no te sientes capacitada». En plató, Jorge Javier Vázquez compartió una reflexión con los allí presentes: «Es un mazazo para el resto de concursantes y me parece muy complicado para ella llegar allí y que hubiera sido un ataque de pánico de los que se pueden superar, pero está visto que no podía seguir. Me da mucha pena que no haya podido concursar». Sin duda, fue una de las situaciones más duras de la noche puesto que, a pesar de que se enfrentaba a esta aventura con muchas ganas, Adara no contó con la cantidad de fantasmas de aquella histórica edición en la que participó.