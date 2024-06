El pasado jueves 20 de junio pudimos disfrutar del estreno de Supervivientes All Stars presentado por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño. Por lo tanto, los concursantes considerados como leyendas del reality de Honduras han tenido que hacer el mítico salto del helicóptero. Una de las grandes protagonistas fue Marta Peñate.

La colaboradora de televisión y Alejandro Nieto fueron los segundos en subirse al helicóptero para volver a «bautizase» en esas aguas de los Cayos Cochinos. El campeón y la subcampeona de Supervivientes 2022 iban a comenzar esta aventura juntos. La primera en dar ese paso era la canaria, que no tardó en desvelar que no lo estaba pasando bien.

«Estoy fatal porque está lloviendo, me había hecho otra idea del primer día aquí», comenzó diciendo Marta Peñate desde el helicóptero. «Me he venido un poco abajo, pero no pasa nada que yo lo voy a dar todo». Jorge Javier, para tratar de calmarla, quiso saber con quién de sus compañeros no tiene muchas ganas de convivir.

Ella lo tuvo claro: Adara Molinero. Es más, explicó sus motivos: «Somos personas que no somos compatibles. No me apetece convivir con ella, pero sabía que iba a hacerlo. Así que voy a apechugar». Y añadió: «No te digo que no le voy a dar una oportunidad porque no existe esa oportunidad, pero voy a intentar tener una convivencia lo mejor posible».

Poco a poco, la canaria fue cogiendo cada vez más confianza. Tanto es así que, en el instante de tirarse y tras dedicárselo a su familia y a su pareja Tony Spina, comenzó a quitarse el chaleco salvavidas. Su compañero Alejandro Nieto, por fortuna, la paró en seco recordándole que no podía quitárselo. Jorge Javier, desde plató, no tardó en exclamar lo siguiente: «¡El chaleco no!».

Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, a Marta Peñate le ha dado un ataque de risa. ¡Y no es para menos! El ganador de Supervivientes 2022 ayudó a la canaria a ponerse el chaleco, mientras ella seguía riéndose: «Alejandro, por favor, me estás agobiando», comentó entre risas. Jorge Javier Vázquez, tirando de ese humor que le caracteriza, comentó: «¿Y esta edición de llama All Stars?».

Todo parecía estar listo para el salto de Marta Peñate, pero no todo iba a ser tan fácil. Y es que se le había quedado enredado el pelo en los cascos. Una vez más, Alejandro Nieto ha tenido que ayudarla. Finalmente, la concursante de Supervivientes All Stars consiguió ponerse de pie y, al ver la altura, su cara cambió radicalmente. Tras unos segundos que parecieron eternos, acabó saltando del helicóptero. Lo cierto es que los nervios jugaron una mala pasada a canaria pero, a pesar de todo, fue protagonista absoluta de uno de los momentazos de la noche. ¡Sin duda!