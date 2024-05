‘Supervivientes All Stars’: lista completa de concursantes confirmados

Hace tan solo unas semanas, Mediaset confirmó lo que tantas veces se había rumoreado: en cuanto acabe Supervivientes 2024, comenzará una nueva y espectacular edición, que lleva por título Supervivientes All Stars y que estará presentada por Jorge Javier Vázquez. Una aventura verdaderamente única pero, sobre todo, aún más extrema.

De esta forma, varios de los concursantes más míticos de la historia de Supervivientes volverán a los Cayos Cochinos de Honduras. Lo harán para revivir esa aventura que les ha marcado la vida para siempre. Esta es la lista completa de concursantes que formarán parte de esta edición de Supervivientes All Stars.

Lista completa de concursantes de Supervivientes All Stars

Sofía Suescun

La que fuera ganadora de Supervivientes 2018 fue la primera confirmada. La concursante viajó a Honduras para reencontrarse con Kiko Jiménez, que participa en la edición actual. Además, aprovechó su visita a la palapa para confirmar esta noticia. Visiblemente emocionada, Sofía dijo lo siguiente: «No quiero llorar, pero es inevitable. Pisar esto, para mí, no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que he vivido aquí, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, todo lo que me llevé. Y, sobre todo, el recuerdo tan bonito que tengo ha hecho que vuelva».

Adara Molinero

La ganadora de GH VIP 7 y finalista de Supervivientes 2023 no ha dudado en aceptar este nuevo reto profesional. Tras confirmarse su participación en Supervivientes: Tierra de nadie, Adara confesó a Carlos Sobera cómo se iba a enfrentar a esta aventura: «Yo voy a ser como soy, con mi esencia, con mis cosas buenas, con mis cosas menos buenas… Voy a intentar hacerlo lo mejor posible».