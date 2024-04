Ana Rosa sorprende a Sardá: «Hacemos lo mismo que en ‘Crónicas Marcianas’»

El lunes 15 de abril, en TardeAR (Telecinco) volvió a explotar la tensión. La presentadora, Ana Rosa Quintana dejó sin palabras a su colaborador Javier Sardá, con un corte monumental. Y todo por Isabel Pantoja- El tertuliano se quejó (como hace siempre)de cómo, en el programa, se trata a ciertos personajes públicos: “Me sorprendéis en general en la vida, con la Pantoja, igual la tiráis al infierno, como al paraíso. Ahora arriba, ahora abajo… yo estoy desorientado”, dijo Sardá, a lo que Ana Rosa contestó: “Es como si estuviéramos en Crónicas Marcianas, hacemos lo mismo”. Así, la periodista madrileña se acordó de las malas formas que utilizaba su compañero en el mítico late night de Telecinco. Pero eso no fue todo. Ese mismo día, Sardá quiso gastarle una broma a su jefa sobre la diferencia de edad entre parejas.

Javier Sardá, uno de los presentadores más míticos de nuestra televisión, se ha acomodado, hoy por hoy, en el papel de tertuliano kamikaze y polemista que poco tiene que añadir a los debates más allá de decir cosas para que luego se hagan virales en internet. Este es, principalmente, su cometido en TardeAR, lo que da juego para que Ana Rosa Quintana le dedique algún que otro zasca. Esto lleva pasando desde el origen del programa y el lunes 16 de abril ocurrió por partida doble.

Para empezar, esa tarde se habló del último concierto de Isabel Pantoja que se celebró el sábado anterior en Madrid. Ana Rosa Quintana abrió su programa con este tema el lunes y la presentadora dejó claro lo que piensa de la cantante. «En el escenario es una de las grandes», afirmó la comunicadora, aunque algunos compañeros no estaban de acuerdo del todo: «Me faltó un poco de bata de cola. La vi muy casual», dijo la tertuliana Carolina Ferre para así, criticar el estilismo de la tonadillera. Javier Sardá apostilló: «Yo no tengo ni idea de vestuario, pero me pareció un poco gris”. Así, el catalán aprovechó para criticar a sus colegas de plató por el trato que le dan a algunos personajes públicos, en especial a la cantante

«Me sorprendéis en general en la vida, con la Pantoja, igual la tiráis al infierno, como al paraíso. Ahora arriba, ahora abajo… yo estoy desorientado», comentó Sardá. Ana Rosa no se cortó y le despachó con un implacable zasca. «Es como si estuviéramos en Crónicas Marcianas, hacemos lo mismo». Ante este monumental corte, el tertuliano no supo qué contestar (raro en él) y optó por reírse.

«¿Estarías con dos de 20?»

Ese lunes día 15, los colaboradores del programa también hablaron sobre la diferencia de edad en las parejas. En el plató estuvieron de acuerdo en que existen todavía micromachismos a la hora de juzgar a las parejas que tienen edades muy distintas. Para la sociedad no es lo mismo que una mujer mayor esté con un joven, que un hombre maduro esté con una mujer menor.

Carolina Ferre comentó que existe ese miedo del qué dirán: «Nos resistimos más las mujeres maduras a enrollarnos con gente más joven por el qué dirán». Ana Rosa dio los datos sobre estas relaciones y dejó claro que todavía existen micromachismos: «El 90% de las parejas que tienen diferencia de edad es el hombre mayor y la mujer más joven, y solo un 10% al revés».

Javier Sardá comentó que él en su pareja es el mayor: «Yo también soy mayor en la pareja, pero mi mujer es la ponderada, la que tiene criterio, la calmada, la sosegada…».

Por último, Ana Rosa dijo que no depende de la edad, que depende de la personalidad: «Depende mucho de cómo esté uno, no es lo mismo un hombre de 60 que otro hombre de 60, o una mujer de 40 que puede ser más madura». La presentadora confesó que ella no se iría con alguien más joven que ella: «Yo no me iría con uno de 20». En ese instante Sardá le hizo broma: «¿Y con dos de 20? Son 40». Ana Rosa empezó a reír y expresó que entonces con dos de 20 cambiaría la cosa.