El mensaje de Isabel Pantoja que ha emocionado a todos sus fans

Isabel Pantoja ha mandado un mensaje que ha llenado de emoción a sus fans. Su ejército de seguidores está preparado para disfrutar de la tonadillera en el estadio Wizink Center de Madrid. La última vez que actuó en la capital fue en 2020, poco antes de que el país entrara en estado de alarma debido a la pandemia de Covid-19. Isabel regresa con más fuerza que nunca para celebrar su 50 aniversario en el mundo de la música. Puede presumir de haber actuado encima de los mejores escenarios y ahora lo tiene todo listo para seducir a su querido público con un espectáculo que promete hacer historia. Su equipo ha asegurado que rendirá homenaje a la persona más importante de su vida: su madre, doña Ana Martín.

Isabel Pantoja no necesita promocionar sus conciertos, por eso no ha dado ninguna entrevista antes de llegar a Madrid. Lo que sí ha hecho ha sido lanzar un mensaje a través de sus redes sociales. Sus palabras han generado una gran expectación. La suegra de Irene Rosales insiste en que está más emocionada que nunca, tiene muchas ganas de reencontrarse con su querido público y está orgullosa de haber colgado el cartel de ‘entradas agotadas’. Esa es la razón por la que ha hecho una excepción y se ha animado a hablar en su cuenta de Instagram.

«Ya estoy aquí, en Madrid, deseando que llegue el sábado. Estoy muy feliz y esperemos que todo salga con la misma ilusión y cariño con el que estamos preparando absolutamente todo y con esa ilusión que siempre tengo a todos los sitios donde voy a cantar», ha declarado la reina de la copla. Esta publicación no ha tardado en llenarse de ‘me gustas’. Sus seguidores han aprovechado para desearle lo mejor en esta aventura y ella les ha prometido: «Vamos a soñar juntos».

La nueva etapa de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja es una de las voces más importantes de nuestro país. Su fama ha cruzado fronteras y en Latinoamérica también es un auténtica estrella, pero su fama internacional no es suficiente. Todavía hay muchos que están en su contra, por eso no suele exponerse. Sin embargo, hace unos meses aceptó la propuesta de Pablo Motos y participó en ‘El Hormiguero’. La cantante aprovecho que la atención estaba puesta en ella para responder a sus detractores, aunque lo hizo de forma indirecta.

«Normalmente estoy secuestrada. Toda mi vida he sido una persona y sigo siéndolo que afortunadamente sé desdoblarme. Está la persona artista y la mujer, por eso tengo tiempo para hacer de todo», declaró haciendo un guiño a todos aquellos que insisten en que Agustín Pantoja es una mala influencia para ella. Lo cierto es que su hermano es una de las pocas personas que no le ha fallado nunca. Está a su lado y se ha encargado de prepararlo todo para que el espectáculo de Madrid sea un éxito.

Antonio Rossi ha explicado en el programa ‘Vamos a Ver’ que Isabel ha apostado por un nuevo equipo, de ahí que en las últimas semanas se haya mostrado tan comunicativa. «Ya estoy aquí en Madrid, estoy tan feliz, que deseo con todo corazón que salga todo muy bonito y que salgáis contentísimos. Hasta el sábado, chao», les ha dicho a sus amados fans. También ha tenido el detalle de atender personalmente a un grupo de seguidores antes de cantar en el Wizink Center.

Isabel Pantoja no ha solucionado su guerra familiar

2020 fue un año duro para Isabel Pantoja. Su hijo Kiko Rivera, que hasta la fecha había sido «su pequeño del alma», arremetió duramente contra ella en un programa especial que Telecinco preparó para analizar la herencia de Paquirri. El DJ aseguró que su madre le había engañado en el terreno económico para salir beneficiada y prometió que había perdido gran parte de su patrimonio por esta trampa.

«Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de cosas que mi madre no se ha atrevido a contarme, me han engañado y me han robado a sabiendas de que lo estaban haciendo», empezó diciendo delante de Jorge Javier Vázquez. «No voy a poder perdonar a mi madre y mi padre desde donde esté, tampoco. Echo de menos a mi madre, me gustaría volver a verla, pero a día de hoy no tengo fuerzas. No hay explicación a lo que ha hecho, no existe razón lógica, lo que yo he descubierto es de una persona que tiene un problema, una persona que está cegada por el dinero, en la escala de valores de mi madre está antes el dinero que sus hijos».

Las declaraciones anteriores marcaron un antes y un después. Kiko Rivera tuvo un problema de salud y estuvo ingresado. La artista se preocupó por él y muchos pensaron que sería el principio de la reconciliación, pero no ha sido así. El músico insiste en que no puede perdonar a su progenitora porque durante todo este tiempo se ha desentendido de sus tres nietos. Promete que estaría dispuesto a perdonar, aunque nunca va a olvidar los «desprecios» que ha hecho a su familia.