Isabel Pantoja y Kiko Rivera: las pruebas que confirman un posible acercamiento entre ambos

En 2020 sucedió algo que nadie había visto venir: Kiko Rivera dio una entrevista a Mila Ximénez y atacó duramente a Isabel Pantoja. Recordemos que Mila era una de las grandes enemigas públicas de la cantante, por eso fue una doble traición. El DJ aseguró que su madre le había engañado en términos económicos para quedarse con el patrimonio de Paquirri.

Hubo muchos colaboradores de Telecinco que aprovecharon el momento para cargar contra Isabel, pero algunos también dieron la cara por ella. Por ejemplo, Anabel Pantoja optó por mantenerse al margen y esta decisión le separó de su primo. La guerra familiar parecía no tener límite, pero en las últimas horas ha tenido lugar un hecho histórico.

Isabel Pantoja tiene una tradición: enviar una corona de flores a la tumba de Paquirri en todos sus cumpleaños. Hace unos días cumplió con esta promesa y tuvo un gesto muy especial con Kiko Rivera. Incluyó el nombre de él DJ en la dedicatoria y esto ha dado espacio a muchos comentarios. Cada vez son más los que piensan que madre e hijo han tenido un acercamiento, pero ¿por qué Kiko guarda silencio? Porque Pantoja se lo habría pedido. La tonadillera está muy centrada en una gira que pretende hacer tributo a sus 50 años en el mundo de la música. Isabel se ha recorrido los mejores escenarios del mundo y ahora quiere honrar a sus seguidores con un espectáculo único.

En su momento, la viuda de Paquirri pidió a sus hijos que no hablasen de ella en los platós de televisión. Quería discreción y ahora Kiko le está ayudando a conseguir este propósito, lo que demuestra que entre ellos la situación está mucho más calmada. Hace tiempo que el marido de Irene Rosales no lanza ningún ataque contra su progenitora. Ha decidido centrarse en su trayectoria artística y ya no quiere hablar de su vida privada, a pesar de que ha ganado mucho dinero dando entrevistas y participando en los realities de Telecinco. Recordemos que estuvo en ‘Supervivientes’, después participó en ‘Gran Hermano VIP’ y finalmente en ‘Gran Hermano Dúo’.

Isabel Pantoja se acerca a Kiko Rivera

En 2022 Isabel Pantoja se planteó demandar a Kiko Rivera para que dejase de atacarla públicamente. Mediaset creó un programa específico para él con el único objetivo de destapar los secretos de su madre. El espacio se llamó ‘La herencia envenenada’ y Kiko llevó una serie de documentos para intentar dejar a su madre en una situación comprometida. También aprovechó que el foco estaba puesto sobre él para cargar contra Agustín Pantoja. Hasta la fecha su tío había sido el gran apoyo y sustento de la familia, pero a Kiko no le tembló el pulso a la hora de señalarle y le acusó de ser responsable de muchos problemas.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ llegó a enfrentarse a Belén Esteban, quien le recomendó que fuera más prudente con Isabel Pantoja. La colaboradora recordó que Isabel había estado ausente en muchas situaciones por motivos profesionales, pues lleva cinco décadas siendo una de las cantantes más importantes de nuestro país. Pero Rivera considera que esto no es ninguna excusa e insistió en que su madre no se ha preocupado de su formación académica, prometiendo que ha estado ausente en momentos muy importantes de su vida.

La tonadillera no se molestó en dar respuesta a estos ataques. Optó por guardar silencio, aunque en la sombra dio algunos pasos que terminaron trascendiendo a la luz pública. La periodista Gema López, actual presentadora de ‘Más Espejo’ en Antena 3, aseguró que Isabel había visitado un notario para intentar desherederar a su primogénito. Supuestamente quería dejarle todo a Agustín Pantoja porque era el único que no le había traicionado en ningún momento.

La defensa de Kiko Rivera a Isabel Pantoja

En mitad de la polémica narrada en líneas anteriores, Francisco Rivera cargó contra Isabel Pantoja asegurando que no era buena persona. Recordemos que el torero y la cantante mantienen un conflicto histórico motivado por la herencia de Paquirri. Este último dejó una serie de objetos personales que le pertenecen a Francisco, pero Isabel se niega a dárselos y los tiene en una habitación en Cantora, finca que compró el diestro en 1983,

Para sorpresa de todos, Kiko Rivera dio un paso adelante y defendió a Isabel. Le frenó los pies a su hermano Francisco y le pidió que dejase de atacar a su madre públicamente. Nadie entendió esta reprimenda y ahora muchos piensan que fue el principio de la reconciliación. No obstante, todavía no existe ningún documento gráfico que demuestre que la cantante se ha reunido con su «pequeño del alma». Es más, una de las cosas que Kiko no perdona es que haya estado tanto tiempo sin ver a sus nietos. Recordemos que Rivera tiene tres hijos: dos con Irene Rosales y uno con Jessica Bueno.