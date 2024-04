La confesión de Yolanda Ramos sobre el duro momento que le ha tocado vivir

Yolanda Ramos es una de las estrellas más queridas de nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar de su presencia en ‘Bake off: famosos al horno’, un concurso donde ha compartido tiempo y espacio con Rocío Carrasco. Ya se conocían de antes porque estuvieron trabajando juntas en Telecinco, donde presentaban un programa titulado ‘Hable con ellas’ que estaba producido por La Fábrica de la Tele, la empresa que creó ‘Sálvame’. Yolanda demostró desde el primer momento que tenía una gran capacidad para conectar con el público. A la comunicadora no se le resiste ningún reto, por eso ha protagonizado series muy importantes y ahora está promocionando su nueva ficción.

Yolanda Ramos ha dado varias entrevistas en las últimas semanas porque quiere dar publicidad a ‘Un nuevo amanecer’, una serie que grabó cuando estaba atravesando uno de los peores momentos de su vida. La actriz ha conseguido que su vida privada permanezca al margen de las cámaras, por eso nadie sabía que se estaba divorciando de su marido. Ahora la verdad ha visto la luz y Yolanda ha demostrado que sabe disimular mejor que nadie. Entiende que su profesión consiste en entretener a los espectadores, por eso consideró que lo más oportuno era esconder su ruptura.

Debemos recordar que Yolanda ha ganado mucha popularidad a raíz de su participación en ‘Baila como puedas’, un reality de TVE donde han participado celebridades de la talla de Ana Guerra o Lydia Lozano. Durante todo este tiempo ha silenciado su desengaño amoroso y nadie podía sospechar lo que estaba pasando en su esfera privada, por eso la noticia que ha dado sobre su divorcio ha sorprendido a tanta gente.

Los datos sobre la separación de Yolanda Ramos

Después de una relación de 14 años junto a Mario Matute, técnico con el que coincidió durante su participación en la versión española de ‘Saturday Night Live’ emitida por Cuatro en 2009, la actriz ha anunciado recientemente el fin de su historia de amor. Esta noticia llega apenas unos meses después de la trágica pérdida de su madre, lo que sumado al proceso de divorcio, ha marcado un período de intensas emociones para la actriz.

En una entrevista reciente, la actriz compartió cómo fue rodar su última serie, ‘Un nuevo amanecer’, en medio de esta situación personal tan compleja. «Hacía un mes que había muerto mi madre y hacía muy poco que me había divorciado, con lo que eso significa», explicaba Yolanda, dejando entrever la dificultad de afrontar tanto el duelo como el proceso de separación mientras se embarcaba en un nuevo proyecto profesional.

A pesar de los desafíos personales que ha enfrentado en los últimos meses, la amiga de Rocío Carrasco ha demostrado una vez más su profesionalismo y dedicación al trabajo, comprometiéndose con su papel en ‘Un nuevo amanecer’ y brindando lo mejor de sí misma en cada escena. La actriz ha recibido el apoyo y el cariño de sus seguidores, quienes han destacado su fortaleza y valentía ante las adversidades.

Comienza una nueva etapa

El anuncio de la ruptura con Mario Matute marca un nuevo capítulo en la vida de la actriz, quien se enfrenta a un proceso de transformación y crecimiento personal. Aunque el camino puede ser difícil, Yolanda ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para sobreponerse a las adversidades y seguir adelante con determinación y optimismo.

La artista ha dejado muy claro que durante este proceso ha recibido el apoyo de sus seres queridos, a pesar de que los espectadores no conocieran la verdad. Sobre todo se ha respaldado en José Corbacho, uno de sus grandes amigos. «Bien no lo he pasado, pero sí que ha sido un camino doloroso pero bonito. Ha estado muy bien, pero mi situación personal no era la correcta para hacer una serie en ese momento», ha comentado. De hecho pidió ayuda a su entorno porque no sabía cómo afrontar sus problemas. «Tuve que luego retirarme diez días en casa de una amiga porque tenía una depresión de mil pares de narices, pero sí que me ayudó a olvidar algunas cosas».

Así hablaba Yolanda de su ex antes de la ruptura

Yolanda Ramos siempre ha reconocido que estaba muy enamorada de su exmarido. Juntos tuvieron a Charlotte, una joven que está alejada de la fama de su madre. «Mario es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso. Es un hombre bueno, 11 años más joven que yo. Él me dijo: ‘Yo te voy a dejar embarazada’… Y era muy joven, porque él tenía 29 y yo 40», declaró Ramos durante una de sus entrevistas. Es una de las pocas veces que se ha atrevido a hablar del padre de su hija.