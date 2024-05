Will Smith ‘golpea’ a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y se olvida del bofetón a Chris Rock

Will Smith está en plena campaña de promoción de la nueva entrega de la saga Bad boys, con la que regresa al cine después de plantarle una bofetada a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar de 2022. En su reencuentro con Pablo Motos no habló de este tema, pero sí atrevió a darle un tortazo similar a su amigo ante las cámaras de El Hormiguero.

El actor ha entrado en un espectacular coche en el plató subido a un espectacular deportivo y derrochando energía, algo que contagió al presentador valenciano. La entrevista ha comenzado con Motos dejando claro que era «el hombre más feliz del mundo en este momento» gracias a volver a tener a su amigo de nuevo junto a él.

Will Smith nos explica cómo se graban las escenas de acción en @BadBoys #WillSmithEH pic.twitter.com/XInV50zdzl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 29, 2024

La última vez que dio una entrevista en Antena 3 lo hizo con la promoción de El método Williams, por la que ganó un Oscar en aquella gala que ya queda para el recuerdo, aunque se realizó por videollamada por las restricciones de la pandemia.

Esta gira de promoción mundial es especialmente importante para el actor, ya que se trata de la primera que hace tras estar en el ojo del huracán y de ser vetado por diez años para acudir a los premios Oscar. Tras un par de años guardando un perfil más bajo, ahora tiene que darlo todo para recuperar su popularidad, por eso El Hormiguero es un sitio perfecto para acudir.

Para ello decidió cambiar la agenda de promoción con tal de acudir con su amigo Pablo. «Will iba a viajar de Arabia Saudí a Alemania, pero le pedí que viniera. Entonces, va a hacer Arabia Saudí, Madrid y Alemania», ha desvelado el presentador. Sin mencionar en ningún momento la agresión a Chris Rock, sí que estuvo presente durante la entrevista. «Quiero agradecer a toda la gente de España por haberme apoyado en mi carrera», ha dicho.

Will Smith le pega un puñetazo (simulado) a Pablo Motos

Pese a que ha sido un tema a evitar, el valenciano ha querido hablar de cómo se graban las escenas de peleas en las películas, una de las grandes trampas del cine, ya que todo es simulado y nunca, salvo accidente o distracción, los actores nunca se pegan de verdad. Es por eso que le ha preguntaba sobre las escenas y planos absurdos que en algún momento tiene que grabar por órdenes del director.

«Sí, cuando haces esas escenas que estás peleando. Vamos a practicar. Yo hago así, no te doy en la cara y tú giras. El ángulo de la cámara es lo importante», le decía antes de darle varios puñetazos simulados a su gran amigo. Pablo, muy metido en el papel, no ha dudado en girar la cabeza y poner cara de dolor para darle realismo a la escena.

El presentador también ha querido entrar en algunos temas más personales, además de promocionar el estreno de Bad boys: Ride or die, que se podrá ver en cines a partir del 7 de junio de 2024. Le quiso preguntar si preferiría ir al futuro o al pasado, algo que ha dejado una buena reflexión por parte del actor: «Es una pregunta muy interesante. Creo que no tendría el valor ir al futuro sin saber cómo será, iría al pasado que me puedo hacer una idea de cómo fue».

Por último, el actor ha dejado claro que, de nuevo sin mencionar el lo sucedido con los Oscars, ha aprendido la lección tras sus errores del pasado. «Creo que lo más importante es aceptar el hecho de que soy un ser humano y no soy perfecto, en esa búsqueda de la perfección es cuando pierdes la autoestima. En estos últimos años me he visto obligado a aceptar mis defectos, y a aprender a quererme un poco más como persona imperfecta que soy», ha dicho a los espectadores.