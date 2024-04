El demoledor testimonio de Carlos Latre tras arruinarse dos veces

A estas alturas y muchos pensaban que los habían todo sobre Carlos Latre, el popular humorista que ganó muchas repercusión a raíz de su presencia en ‘Crónicas Marcianas’, el famoso programa que presentaba Javier Sardá. Generó mucho dinero con este trabajo, por eso algunos creían que su situación económica es envidiable. Sí, en estos momentos no tiene ningún problema, pero ha tenido que superar grandes obstáculos hasta llegar a este punto y ha desvelado que se arruinó en dos ocasiones. En los últimos días se ha sentado en el podcast de Vicky Martín Berrocal, un espacio titulado ‘A solas con’ que ha contado con la visita de rostros tan conocidos como Sebastián Yatra.

Carlos Latre mantiene su vida privada al margen de las cámaras, pero ha hecho una excepción para sincerarse con la ex mujer de Manuel Díaz ‘el Cordobés’. Mientras reflexionaba sobre su pasado profesional ha admitido que no siempre ha tomado buenas decisiones, de hecho ha perdido sus ahorros en dos ocasiones diferentes. La primera vez cuando terminó ‘Crónicas Marcianas’ y le ofrecieron ser el productor de una serie que iba a emitirse en Cuatro. Aceptó encantado e invirtió todos sus ahorros en este proyecto. Lo que no sabía era que la ficción iba a ser cancelada debido a las malas audiencias.

«Cuando acabé ‘Crónicas marcianas’ fiché por Cuatro y allí me plantean una sitcom con la que avancé todo el dinero por esas tres temporadas, pero al quinto programa la serie estaba fuera, y yo ya había pagado por el vestuario, equipos, todo. Llegué a casa y dije: ‘¡No tengo ni para pagar la hipoteca!’ Estaba en la mierda y sin saber qué hacer». En ese momento se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados, así que optó por rodearse de un equipo diferente.

Carlos Latre logró sobrevivir a su crisis

La crisis de Carlos Latre le afectó en el terreno laboral, económico y personal. El lado bueno es que no se le pasó por la cabeza rendirse, continuó luchando y afortunadamente comenzó a recibir ofertas que le ayudaron a sanear sus cuentas. «Cambié todo de mi vida: mis decisiones, mi dinámica, el teatro, mi mánager… Y comencé a verme como un producto, una marca para poder venderme y saber cómo quería estar dentro de un tiempo», le ha explicado a Vicky Martín Berrocal.

Cuando pensaba que todo estaba resuelto volvió a recibir otro golpe. No ha querido entrar en detalles, pero reconoce que fue muy duro para él quedarse sin nada después de haber estado tanto tiempo esforzándose para convertirse en una estrella. «Fue el declive. Un palo muy grande, pero esta vez ya tenía diversificada mi carrera, mis empresas, mis giras y la televisión». Afortunadamente siempre se ha rodeado de un entorno perfecto que le ha hecho ver la luz.

La ruptura de Carlos Latre con su mujer

El gran amor del humorista se llama Yolanda Marcos. «Ella es mayor que yo y era jefe de informativos de la desaparecida Radio España y se puso a mi vera. Ha sido mi gran maestra de vida. Es orden, sosiego, calma, inteligencia, cultura… Me enseñó muchas cosas». No obstante, los compromisos profesionales de Carlos le llevaron a descuidar su relación y tuvo que romper con Yolanda en 2015, pero afortunadamente con el paso del tiempo se dieron una segunda oportunidad y pudieron solucionar sus diferencias.

Carlos y Yolanda tienen una hija en común llamada Candela. El artista ha insistido en que después de la ruptura retomaron la relación como si nada hubiera pasado, por eso considera que en el fondo fue algo positivo. «Hubo un momento de impasse por mi parte durante dos años. No era una cuestión sexual, ni amorosa, ni de buscar otras cosas, era una cuestión vital, de decir ‘oye, he crecido y he hecho todo a tu lado y necesito tener la individualidad de saber qué soy, qué siento y qué quiero. Todo yo solo. Nos distanciamos casi dos años y me vino muy bien. Ella lo entendió perfectamente. Y luego volvimos. Fue como si no hubiera pasado nada».

Candela, la hija del humorista

Carlos Latre es padre de Candela, una joven que de un momento a otro se ha encontrado con una situación bastante compleja. «Es difícil ser ‘hija de’ y vivir bajo esa sombra crea inseguridades. Ella ve todo y es muy difícil intentar superarlo. Ahora, ponemos mucho el foco en enseñarla que ella es única, pero tiene muchos miedos. Quiere dedicarse a la comunicación y al teatro musical, y oye, es inevitable las comparaciones y que al principio le digan que es hija mía, pero cada uno luego se hace su hueco. Hay que sentirlo porque es muy duro, y yo siento mucho su exigencia consigo misma», ha explicado el humorista en ‘A solas con’.