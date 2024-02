La opinión de Sebastián Yatra sobre las relaciones largas: «Me darían ganas de ser infiel»

Vicky Martín Berrocal ha logrado algo muy difícil: entrevistar a Sebastián Yatra. El cantante intenta proteger su esfera privada y no consiente que nadie hable de su vida, pues considera que no se merece estar en boca de todos por cuestiones sentimentales. Sin embargo, la diseñadora presenta un podcast llamado ‘A solas con’ y el artista piensa que ha llegado el momento de dar un paso adelante. Esa es la razón por la que ha hablado sin tapujos sobre lo que piensa de las relaciones largas. Reconoce que, aunque estuviera muy enamorado, le darían ganas de conocer otras opciones.

Sebastián Yatra ha mantenido dos relaciones muy mediáticas: una con Tini y otra con Aitana. Su romance con la catalana ha sido bastante polémico. Tardaron mucho tiempo entre conocer que estaban juntos y cuando todo estaba normalizado Sebastián desveló que habían roto. A muchos les sorprendió este comportamiento porque hasta la fecha no se había pronunciado en un tono tan contundente. Aitana insistió en que no estaba molesta con él y prometió que comprendía su postura porque cada uno es dueño de contar la verdad cuando le parezca oportuno.

Sebastián siempre le ha dedicado unas palabras muy cariñosas a la concursante de ‘OT 2017’. Lo cierto es que tiene buena sintonía con todas sus ex parejas, de ahí que se haya especulado tanto con la posibilidad de que se reconcilia con Tini. «Estas dos relaciones han sido más amor, mutuo, donde me siento bien y ha sido muy bonito», ha explicado en el podcast presentado por Vicky Martín Berrocal. No obstante, ha negado las teorías y promete que no se ha planteado darse una segunda oportunidad con la argentina.

La opinión más sincera de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra promete que nunca ha engañado a ninguna de sus novias. Recuerda que ha estado dos años con la misma persona y en todo este tiempo ha sido honesto. «Ese ha sido mi tope, pero me pasa que digo: ‘Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien». Estas palabras han sorprendido mucho porque el artista nunca había abierto su corazón hasta este punto. Vicky Martín Berrocal ha logrado que se sincerase y su entrevista está dando mucho de que hablar.

Yatra no ha explicado el motivo por el que rompió con Aitana, pero de su discurso se pueden deducir varias teorías. Es probable que en un momento dado se sintiera atado y quisiera probar nuevas experiencias. Según cuenta, las relaciones largas le generan dudas y considera realmente complicado estar siempre con la misma persona. «Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien», empieza diciendo.

«Yo, en este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados». El artista ha dejado a todos sin palabras al reconocer que estaría dispuesto a establecer una serie de códigos en su noviazgo para no caer en la monotonía.

Sebastián Yatra promete que tiene «un lado femenino»

El cantante tiene mucho éxito entre las mujeres y considera que siempre ha tenido «un lado femenino muy desarrollado». Esa es la razón por la que puede empatizar con el sexo opuesto, de hecho antes de enamorarse de Aitana fue uno de sus mejores amigos. En la actualidad ambos están haciendo un esfuerzo para mantener esta amistad. Tanto es así que han firmado un pacto para no dar información que pueda repercutir negativamente en la imagen del otro. Ni Aitana ni Sebastián han desvelado por qué rompieron y siguen insistiendo en que son compañeros de vida.

Sebastián asegura que tiene ideas muy modernas que están adaptadas a las necesidades de la sociedad actual. «La masculinidad frágil nos impide ser nuestra mejor versión», le ha explicado a la exmujer de Manuel Díaz. Considera que todo lo que ha vivido gracias a su trabajo como cantante le ha ayudado a abrir la mente.

El invitado de Vicky Martín Berrocal recuerda que «la infidelidad no es una cosa del siglo XXI». Insiste en que ha existido en todas las épocas, con la diferencia que en la actualidad hay nuevas normas que hacen que no sea un suceso dramático. «El sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro cajón es el amor». Su participación en ‘A solas con’ ha mostrado su faceta más desenfadada, pues es la primera vez que da unas declaraciones tan personales.