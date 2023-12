Crecen los rumores: ¿qué está pasando con Sebastián Yatra?

La ruptura de Sebastián Yatra y Aitana cayó como un jarro de agua fría en los seguidores de los cantantes. Todo hacía pensar que estaban atravesando un momento fantástico, de hecho Yatra viajó de Los Ángeles a Madrid únicamente para acompañar a Aitana durante uno de sus conciertos. La joven no quería compartir cuál era su situación sentimental, pero Sebastián dio un paso adelante y confirmó que habían puesto punto y final a la historia de amor. No obstante, tanto uno como otro insiste en que continúan siendo amigos, aunque ¿qué pasará tras lo último que ha sucedido?

Aitana Ocaña no quiere hacer declaraciones y su ex también ha guardado silencio después de anunciar la separación. El problema es que cada vez hay más datos encima de la mesa y sería bueno que alguien diera explicaciones. Fuentes cercanas aseguran que Sebastián Yatra no tiene ninguna posibilidad de volver con Aitana porque está interesado por otra artista, curiosamente por un artista que ya estuvo con él en el pasado.

La supuesta ilusión de Sebastián Yatra

A pesar de que Sebastián Yatra está intentando ser prudente, muchos medios siguen sus pasos y no pude esconder ningún secreto. Hace años estuvo con Tini Stoessel, la que fuera Violeta en Disney Channel, y ahora se rumorea que vuelve a estar interesado en ella. La periodista Paula Varela ha informado de esta noticia en el programa de televisión ‘Socios del espectáculo’, emitido en la televisión argentina. Según sus datos, los artistas podrían haberse dado una segunda oportunidad.

«Estamos hablando del nuevo viejo romance de Tini y Sebastián Yatra. Sería un retorno», empieza diciendo. «Cuando dan fechas precisas es por algo, porque Yatra está abriendo otra puerta». Varios testigos que forman parte del entorno de Tini y Sebastián reconocen que la reconciliación está cerca, pero todavía no hay una confirmación por parte de los protagonistas. De momento es pronto para asegurar nada, a pesar de que la noticia ha corrido como la pólvora en la prensa internacional.

Tini ha sido novia de Rodrigo de Paul

Paula Varela tiene su información muy bien atada, tanto que garantiza que Tini retomó su contacto con Sebastián Yatra mientras todavía era novia del jugador Rodrigo de Paul. «Vienen teniendo charlas desde hace tiempo, incluso antes de que ella rompiera con el futbolista». Ahora que vuelve a estar soltera ha encontrado la oportunidad perfecta para darle una nueva oportunidad a Sebastián, algo que no le ha sorprendido a nadie porque en el pasado mantuvieron un romance muy intenso.

El comunicado que envió Tini

Tini era novia de Rodrigo de Paul, futbolista del Atlético de Madrid. Comenzaron su relación en junio de 2022 y el pasado mes de agosto emitieron un comunicado conjunto para anunciar que habían finalizado el noviazgo. Se separaron en términos amistosos y la cantante argentina habría aprovechado para apoyarse en Sebastián Yatra. Paula Varela reconoce que Tini estaba «muy enamorada» de Rodrigo, aunque ahora se habría dado cuenta de que Sebastián siempre ha ocupado un hueco especial en su corazón.