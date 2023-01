El trucazo de Vicky Martín Berrocal para adelgazar 16 kilos en muy poco tiempo

No son pocos los que apuestan por marcarse propósitos relacionados con la salud cuando empieza un nuevo año y así lo hizo Vicky Martín Berrocal en 2021. Optó por mejorar su composición corporal a través de una rutina y estilo de vida saludable y consiguió perder más de 16 kilos en tan solo 6 meses.

Los mejores aliados de Vicky Martín Berrocal para perder 16 kilos

La diseñadora apuesta por los cuerpos reales y opta por cuidarse por dentro y por fuera, por ello, ha dejado las dietas restrictivas a un lado y ha optado por un estilo de vida más activo y saludable para cumplir sus objetivos. Tardó 6 meses a llegar a su objetivo y ella misma aseguraba que era un cambio que se mantendría en el tiempo, gracias a las modificaciones que había hecho en su rutina.

La diseñadora documentó su cambio físico en redes sociales a tiempo real, así que sus seguidores se ha convertido en testigos de este cambio no solo físico, sino también mental. Ella confesó tener una «relación tóxica» con la comida y esta pasaba a ser un premio que se daba al llegar a casa, eso hizo que su salud empeorase. «He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir» así lo contaba ella en una entrevista con Divinity.

El foco de Vicky Martín nunca ha sido una talla o llegar a sus objetivos a través de dietas extremas o poco sostenibles. Sus mejores aliados durante todo el proceso han sido una alimentación más saludable, enfocándose en que esta fuera más rica en frutas y verduras. Además, lo complementaba con un entrenamiento a medida para sus objetivos y el apoyo de sus seguidores en redes, con los que se abría y mostraba todas las fases de este proceso.

Uno de los primeros pasos para lograr su objetivo fue contar con el soporte de una entrenadora personal, concretamente Cristina Díaz. Se fue sintiendo más fuerte y ligera y pudo mejorar su composición corporal dejando las dietas extremas a un lado.

Este entrenamiento lo complementaba con cinco comidas diarias, priorizando en todas ellas alimentos saludables. «La verdad es que si no meriendo, llego a la cena que ¡me lo como ‘to’! Y eso es lo que no puede ser» ella misma contaba en Instagram que la merienda era clave, pues tomar un snack saludable la ayudaba a sentirse más saciada cuando llegaba la cena.

Muchos podrían pensar que se trata de pura estética, pero Vicky Martín ha querido mostrar amor propio en todas las tallas. «Jamás me preocupo por el peso. Se puede ser un pibón con cualquier talla. Es más, es cuestión de actitud. Yo soy quien soy con una 40 o con una 46. Tuve todas las tallas, sé de lo que hablo» en 2020 explicaba en sus redes sociales más sobre sus ideales, demostrando que su foco no era el número de la báscula, sino sentirse saludable y fuerte, sea cual sea su talla.