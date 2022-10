Carlos Latre revela cómo llegó a perder 40 kilos

Carlos Latre sorprendió a sus seguidores pasando de pesar 120 kilos a solo 80, perdió nada más y nada menos que 40 kilos. Después de años, por fin ha revelado como consiguió el éxito que hacía tanto que no encontraba. El primer paso fue darse cuenta del problema, algo que logró después de ver un vídeo en el que se le veía caminando con unos andares que no le gustaban demasiado. Para ganar en salud y en calidad de vida, decidió ponerse en manos de buenos especialistas, además de ser disciplinado, algo básico para lograr los objetivos marcados.

Revela Carlos Latre cómo llegó a perder 40 kilos

Perder 40 kilos es un objetivo de lo más ambicioso, que solo un personaje como Carlos Latre podría haber logrado, siendo un ejemplo para todos sus seguidores. Un peso de 120 kilos le llevó a tomar una determinación. Los kilos de más pueden ser peligrosos para la salud, por lo que Carlos, tomó medidas.

En el programa de ‘La Gran Confusión’, el humorista y presentador, Carlos Latre habló claro sobre su pérdida de peso. Era uno de los grandes secretos a voces que nadie se atrevía a preguntar. El ambiente no podía ser más propició, con un pletórico Javier Sardá que lideró ‘Crónicas Marcianas’, se hablo del antes y del después de Latre.

Tal como explicó Carlos: “Me vi en un vídeo caminando. Me vi con andares de una persona obesa y no me gustó”. También reconoció que ha tenido complejos toda su vida. Algo que cualquier ser humano tiene y los presentadores o famosos, también. Nadie se escapa a una imagen perfecta que impera en esta sociedad.

Cuando Latre se vio con unos kilos de más, no dudó en apostar seriamente por un cambio. Solo con la firme determinación de que tenía que hacerlo por él, se puso las pilas. Se enfrentó a un problema que afecta a millones de personas en el mundo, la obesidad. Luchó firmemente y logró el éxito.

Carlos Latre reveló su secreto: “En Crónicas Marcianas llegué a pesar casi 120 kilos. Y me quité 40 cerrando la boca, con ayuda médica y mucha determinación”. Cerrando la boda, es decir, comiendo lo que le marca el nutricionista, bajo supervisión médica y con un buen entrenador personal, se puso en forma. El secreto de una pérdida de peso afectiva es ser constante y estar en manos de buenos profesionales y médicos titulados, que son los que saben más que nadie cómo tratar a los pacientes.