Desde 1997 y hasta 2005 Javier Sardá se convirtió en el rey absoluto de la televisión gracias a su mítico ‘Crónicas Marcianas’. Tras casi 10 años en lo más alto, el catalán decidió abandonar y emprender nuevos caminos profesionales.

21 de julio de 2005, con una despedida a la altura, todo el equipo de la tripulación marciana se despedía ante la incredulidad de una audiencia. A pesar de que el fichaje de Andreu Buenafuente por Antena 3 afectó, lo cierto es que Telecinco seguía mandando cada noche.

Más que profesional, el motivo de su marcha fue personal: «Fueron ocho años y lo dejé porque quise. Me fui por el horario, no sabía dormir por la mañana. He hecho televisión durante años. Cuando más mayor se hace uno, más respeto le da a uno estar en un plató».

Esas palabras las pronunció en el programa ‘La tres puertas’, donde también dejó claro a María Casado que «no volvería, no tendría sentido». «Cuando batíamos audiencia por un reality me encantaba, pero por otros hechos tan difíciles no», dijo recordando que marcaron récords días como el 11-M o tras el asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA.

📺 ¡ @RTVECatalunya se refuerza! 😂 Así afronta Xavier Sardà el inicio de su nuevo programa: «He enviado un burofax para marcharme pero no me dejan, así que mañana tendré que hacer el programa». https://t.co/vFm9cY5pK1 pic.twitter.com/JWaNjcYgJy — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 9, 2020

Tras dos años retirado de la televisión, regresó a Telecinco en 2007 con el programa de viajes ‘Dutifrí’, aunque las audiencias no fueron las esperadas. También formó parte del jurado de ‘Tú sí que vales’, aunque solo estuvo presente una temporada.

Tras probar suerte con espacios como ‘La tribu’ e ‘Infiltrados’, Javier Sardá recondujo su carrera y se convirtió en un colaborador habitual de tertulias. Desde 2010 ha participado en programas como ‘La radio de Julia’, ‘La sexta noche’ y ‘Al rojo vivo’, entre otros.

Desde 2020 inició una nueva etapa como presentador de televisión en TVE en Cataluña, conduciendo el programa ‘Obrim fil’. También participa en ‘Cafè d’idees’, el matinal que presenta ‘Gemma Nierga, también en el circuito catalán de la televisión pública.