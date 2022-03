Este miércoles, La 1 de Televisión Española emitió una nueva entrega de ‘Las tres puertas’, el programa presentado por María Casado que cada semana entrevista a algunos de los rostros más reconocidos de nuestro país. Javier Sardá fue uno de los invitados y dejó grandes titulares a su paso.

El catalán fue el presentador de uno de los programas de mayor audiencia y más recordados de la televisión de nuestro país, ‘Crónicas Marcianas’, alabó a la presentadora por su reacción cuando, la semana pasada, rompió a llorar por la preocupación sobre los datos de audiencia del programa.

«Tú tuviste aquel disgusto fantástico desde una sinceridad pasmosa, me pareció un atrevimiento emocionarte delante de las cámaras», le dijo Sardá. «No puedo evitarlo, salió de verdad», confesó la periodista.

Durante la entrevista, Sardá también recordó sus años en ‘Crónicas Marcianas’. Tal y como él mismo desveló, las dos noches de mayor audiencia de la historia del programa, fueron por motivos muy tristes, debido a que se produjeron a raíz de dos tragedias: el asesinato de Ernest Lluch y los atentados del 11-M.

«Tuvimos tres topes, que creo que fue una final de Gran Hermano y dos malos, que fueron el asesinato de Ernest Lluc, que ojalá no hubiésemos tenido un 40% o así, una barbaridad; y los atentados de Madrid del 11-M», recordó el periodista.

«Yo decía a los informativos: ‘si ha sido por la mañana, haced el programa vosotros’. Ellos me decían: ‘tú allí y nosotros te serviremos la información’», explicó sobre el 11-M. Mientras que del asesinato de Ernest Lluc recordó que «faltaba una hora para empezar el programa y apareció Fuentes, que salió del camerino llorando y me lo contó. Estaba maquillado, así que me dije: ‘que no haya ni media lágrima, porque, además, hay que cambiar el programa’».

Además, Javier Sardá recordó los motivos por los que decidió abandonar el programa: «El horario, la noche… Yo no sabía dormir por la mañana», se sinceró. Y explicó que durante su época en ‘Crónicas marcianas’: «en aquel momento, yo me lo pasé bien y mal al mismo tiempo. Se sufre y se disfruta mucho».