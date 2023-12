‘Zapeando’: Josie da la «pista definitiva» sobre vestido de Cristina Pedroche para Campanadas

Este jueves 21 de diciembre hemos podido disfrutar de una nueva entrega de Zapeando en LaSexta. De esta forma, se ha emitido la nueva promo de Cristina Pedroche para estas Campanadas, donde vemos a la colaboradora del programa completamente desnuda, por la Naturaleza.

Como no podía ser de otra manera, y al contar con la vallecana en plató, el equipo de Zapeando ha querido tratar de sonsacar más detalles sobre el vestido que lucirá este año. Josie, que también se encontraba en plató, hizo lo que estaba en su mano para evitar que su compañera y amiga diera más detalles.

«Un año una corbata estaría bien, como David Delfín pero a lo Carrascal», comenzó diciendo Josie, en un intento de desviar el asunto. Fue entonces cuando Cristina Pedroche aprovechó para hacer el siguiente comentario: «¡Pero si a ti no te gusta la tela!». El estilista no tardó en explicarse: «Me aburre lo textil. Cuando llevas tantos años en la moda, lo textil es lo que más me emociona».

El ‘enfado’ de Josie con el vídeo que ha publicado Cristina Pedroche en un bosque: «Menos el coche todo es una pista» https://t.co/R5MpAu4rUN — Zapeando (@zapeandola6) December 21, 2023

Dani Mateo, presentador de Zapeando, se quedó realmente sorprendido con este comentario, dejando claro que, para él, era una «pista definitiva»: «¿La pista más clara es lo que primero se ve en el vídeo, que falta un poco de tela?». Josie respondió: «Este vídeo nunca ha sido más parecido a la realidad. Menos el coche, todo es una pista», aseguró, refiriéndose a la promo.

El programa ha querido emitir un audio de WhatsApp que Josie envió a Cristina, en el que le daba ánimos por el gran trabajo que han hecho con el vestido: «Llevas un modelo que no hemos visto en 10 años, y conseguir eso es súper difícil», se podía escuchar. Emocionada, Pedroche quiso hablar: «Este año nos ha costado dar con la tecla de todo, porque son muchas cosas».

«No hemos hablado de esto, pero hay capa también este año. El vestido, lo que sucede, los zapatos, cosas que suceden e interaccionan… ha costado mucho», reconoció la presentadora de las Campanadas en Antena 3. «No son pistas, es inventariar», añadió Josie, tirando de humor. ¡Ya queda menos para conocer el gran secreto de Cristina Pedroche!