Cristina Pedroche está compartiendo todo acerca de la maternidad y los cambios que están llegando con su nueva vida como madre tras dar a luz a su hija Laia. La presentadora ha sido invitada en el programa de El Novato donde ha contado cómo lo ha vivido y cómo ha sido su experiencia con el posparto y ha sorprendido con sus declaraciones.

La madrileña cuenta que se ha dado cuenta del miedo que despertó en ella el nacimiento de su hija y que se sintió decepcionada con ella misma: «Yo he tenido un postparto complicado en el que he llorado mucho, sigo llorando mucho, porque en el fondo es un duelo de la mujer que yo era a la que soy ahora. Pensaba que iba a ser más valiente. Con la niña me vine abajo y me daba mucho miedo todo».

Ha contado que la parte dura de haber dado a luz no ha sido la parte física, sino la psicológica y que por ello está ahora yendo a terapia: «Físicamente, me recuperé enseguida, pero psicológicamente no estaba bien y yo estoy con una psicóloga haciendo terapia». La colaboradora de Zapeando ha definido el proceso de recuperación como un «duelo».

Aún así, sigue planeando volver a ser madre y que tener otra niña le haría mucha ilusión. De hecho, tiene escogido un nombre por si en algún momento vuelve a dar a luz. Esta planificación da a entender que el volver a tener otro hijo es un plan de futuro para ella y su marido pero, de momento, sigue recuperándose.

Cristina Pedroche ha sido muy criticada en redes sociales por su posparto en cuanto a comentarios acerca de la recuperación física, lo que también ha sumado más dificultad emocional a este proceso.