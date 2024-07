Sorpresa en ‘Vamos a ver’: Patricia Pardo sustituye a Joaquín Prat por «convalecencia»

El miércoles 24 de julio hubo una sorpresa en Vamos a ver. Patricia Pardo sustituyó a Joaquín Prat por «convalecencia». Fue algo que sucedió en el último minuto. Y es que, al parecer, el presentador habitual del programa de Telecinco tuvo que ausentarse por problemas de salud justo antes de empezar el directo. Un día antes, Prat ya había dado señales de que no se encontraba bien y llegó a decirle a sus tertulianos que: «Hoy que me duele todo el cuerpo, me vais a hacer el paseíllo». El caso es que Pardo, su compañera, ha sido la encargada de conducir ambos espacios, desveló lo que había ocurrido con su co presentador y le dijo a Ana Terradillos (La mirada crítica), que: «Seguro que (Joaquín) nos está viendo desde casa a las dos. Le mandamos un beso y le deseamos una pronta recuperación. Que se mejore». Eso sí, Patricia quiso dejar claro que el comunicador no tenía «nada grave».

El miércoles 24 de julio, durante el enlace de La Mirada Crítica con Vamos a ver, Juan Luis Tena terminaba de enseñar a la audiencia los vídeos más virales del momento y volvía a aparecer en pantalla Ana Terradillos, lista para conectar con Prat, como sucede cada mañana. Pero en esta ocasión hubo una sorpresa ya que era Patricia Pardo la que estaba en el lugar de su compañero como presentadora principal del espacio producido por Unicorn Content.

Terradillos , al ver a su colega, se extrañó: «Hombre, Patricia Pardo, buenos días. ¿Qué haces tú por aquí?». «Pues creo que Joaquín está convaleciente», anunció la presentadora del segundo espacio matinal de la cadena. Eso sí, Pardo, con el fin de tranquilizar a los televidentes, aseguró que no se trataba de «nada grave» y que a buen seguro , su compañero estaría siguiendo el programa. «Seguro que nos está viendo desde casa a las dos. Le mandamos un beso y le deseamos una pronta recuperación. Que se mejore», dijo Patricia. Unos deseos a los que Terradillos se unió.

Recordemos que el día antes, el martes 23 de julio, Joaquín Prat ya mostró síntomas de que no se encontraba bien físicamente. En el momento en el que el presentador se tuvo que desplazar de la mesa de actualidad al sofá donde se hace el club sofá, le dijo a sus tertulianos que: «Hoy que me duele todo el cuerpo, me vais a hacer el paseíllo». Además, en ese mismo momento, comentó que la previsión era que su compañera Patricia se fuera a Santiago de Compostela al día siguiente.

Otro trabajador de Vamos a ver que, al parecer, tampoco anda muy bien de salud es Alessandro Lecquio. Ese martes, el italiano sorprendió a sus compañeros por no utilizar su habitual tono agresivo durante su participación. Por ello, los colaboradores le preguntaron si se encontraba bien ya que parecía “apagado”. El conde se justificó asegurando que: «Me acaban de llegar los resultados de unos análisis. Tengo el colesterol un poco alto… Tengo que bajar la intensidad».