Tensión entre Patricia Pardo y Joaquín Prat por la obesidad infantil: «No es gordofobia, es salud»

Los presentadores de Vamos a ver, Patricia Pardo y Joaquín Prat, han protagonizado este jueves un tensa escena en directo al hablar de la obesidad infantil, ya que España lidera el ranking europeo en esta dolencia. Pardo, no ha dudado en quejarse y apuntar que: : «Creo que esto es un tema de educación y de cultura, que no sabemos comer y no sabemos inculcarles a nuestros hijos hábitos alimenticios saludables». Ante esto, su compañero le ha respondido que: «No toda las familias pueden llenarla cesta de la compra con productos frescos». La presentadora ha pedido que no se le malinterpretase, que «esto no es una cuestión de gordofobia, es una cuestión de salud», a lo que Prat le ha reprochado que: «Tú quieres ir por donde quieres y nosotros por donde nosotros queramos. Aquí nadie te malinterpreta y tú has dicho lo que has querido. Solo que decimos que parte del problema tiene que ver con la imposibilidad de las familias por llenar la cesta de productos frescos»

Vamos a ver ha contado este jueves la historia de José María, un hombre que pesa más de 300 kilos y que, tras llevar más de un año encerrado en su casa, este jueves ha sido rescatado por los bomberos para llevarle hasta el Hospital Puerta del Mar, en Cádiz, donde será intervenido en las próximas semanas.

España encabeza el ranking europeo de obesidad infantil, unos gravísimos datos que han hecho reflexionar a Patricia Pardo en directo: «Creo que esto es un tema de educación y de cultura, que no sabemos comer y no sabemos inculcarles a nuestros hijos hábitos alimenticios saludables», ha comenzado a decir la presentadora. «Esto pasa también por los colegios. Muchos padres sufrimos con el tema de los comedores escolares, que te dicen que tienen una dieta muy equilibrada y luego viene tú hijo y te dice que le han dado de postre unas natillas de chocolate. Esto no es alimentar a nuestros hijos ni una buena alimentación y creo que nuestros hijos no saben comer porque muchas veces los padres no les hemos inculcado esa educación que es pertinente en la infancia», ha continuado.

Ante las palabras de Pardo, Joaquín Prat, copresentador de Vamos a ver, ha querido hacer una puntualización: «No toda las familias pueden llenarla cesta de la compra con productos frescos». Aunque Patricia Pardo reconoce que el nivel socio-económico «está en juego», señala que «no lo es todo»: «Hay gente que no puede, pero una cosa es no poder y otra muy diferente es no querer. Hay muchas personas que se niegan a reconocer que el azúcar, no solo el azúcar blanco también las harinas refinadas, también nos están matando.Los comedores escolares deberían ponerse las pilas y creo que todos los padres tenemos una gran responsabilidad y a veces no somos conscientes del error que estamos cometiendo. La obesidad infantil se debe a algo y no creo que hace unos años el poder adquisitivo de las familias fuera muy distinto. Esto no es una cuestión de gordofobia, es una cuestión de salud», ha sentenciado Patricia Pardo, para acto seguido, aclarar que: “Pero no vamos a desvirtuar el tema principal por donde quiero ir. Hay gente que no puede, pero una cosa es no poder y otra muy diferente es no querer. No me malinterpretéis».

Joaquín Prat no se ha quedado callado y le ha recordado que él, y el resto de tertulianos que opinaban lo mismo, también tenían derecho a hablar, aunque no coincidieran con ella. «Tú quieres ir por donde quieres y nosotros por donde nosotros queramos. Aquí nadie te malinterpreta y tú has dicho lo que has querido. Solo que decimos que parte del problema tiene que ver con la imposibilidad de las familias por llenar la cesta de productos frescos».

El caso de José María

José María es obeso mórbido, tiene 49 años y pesa más de 300 kilos. Este hombre lleva más de un año encerrado en su casa y este jueves ha sido trasladado al hospital gracias a un dispositivo especial de bomberos. «Estoy muy nervioso y con ganas de salir de aquí ya. Llevo desde el 3 de mayo del 2023 sin salir de casa… Esto para mí ha sido un calvario y una cárcel», ha dicho en directo en Vamos a ver.

José María ha sido trasladado hasta el Hospital Puerta del Mar, Cádiz, donde en unas semanas será sometido a una intervención quirúrgica. «José María lleva tres meses a dieta estricta y ha conseguido bajar 20 kilos», ha contado el reportero a las puertas de su casa. Los bomberos han sacado a José María por la terraza de una casa, introducido en una grúa y pasado a una ambulancia desde donde le han llevado al hospital en el que próximamente será intervenido.

José María, cuyo problema de salud se ve aumentado por sufrir una elefantiasis que no le permite levantarse desde hace seis meses, no tiene familia que le ayude y se ha visto obligado a «comer lo que puede»: «Me he puesto una pequeña nevera y una freidora de aire junto a la cama. Como muchos bocadillos».

José María ha tenido unas palabras de agradecimiento con los medios de comunicación, ya que sin ellos su historia no habría salido a la luz y seguramente nadie habría podido ayudarle. «Llevo un par de noches sin dormir, pero merece la pena. Ahora tengo que terminar de perder el peso que me queda para poder operarme. Estaba solo… A raíz de la muerte de mi perra que era mi única compañía me he visto en un callejón sin salida y hasta he tenido ganas de quitarme la vida. Ha sido desesperante».